聯準會亮鷹爪、鴻海出脫紫光持股、魏哲家開講 本周大事回顧

美國聯準會周四召開利率決策會議，將升息幅度降至 2 碼，但由於通膨嚴峻，多數委員預估明年不會降息，鴻海昨晚也拋出震撼彈，將全數出清紫光持股，台積電魏哲家今 (17) 日也對外公開談話，首度談論三大議題，以下為本周大事回顧：

聯準會再升息 2 碼 預期 2024 年才有機會降息

美國聯準會 (Fed) 周三召開今年最後一次決策會議，如市場預期將升息幅度降至 2 碼，利率達到 4.25-4.5%，但考慮到通膨風險，多數委員預估明年終點利率將高於 5%，並下修明年經濟成長預測、上調失業率預估。

針對降息，主席鮑爾表示，在考慮調降基準利率前，央行必須對通膨路徑充滿信心。雖然許多投資人認為通膨已觸頂，並在明年下滑，但與會官員認為通膨風險仍「偏向上升」，因此預期 2024 年才會降息，也打破市場對降息的預期。

台積電魏哲家對四大議題釋看法 談去台化「門都沒有」

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 總裁魏哲家周六對外公開談話，針對前往日本設廠、美國擴大管制出口至中國設備以及巴菲特買自家股票發表看法。魏哲家認為，日本要發展 2 奈米技術彎道超車，不能說不可能、但相當困難，赴日設廠主要是策略性支援同時也是台積電客戶的最大客戶供應商。

針對美、日與荷聯合加大對中國進行設備管制，魏哲家表示，此舉對中國半導體業發展會增加不少困難；至於巴菲特買股一事，則希望能帶動台積電股價一路向上，但也強調只要營運成績好，市場一定會反映價值。

魏哲家也針對去台化議題表示，想要控制半導體產業鏈沒那麼容易，不是工廠搬到哪個地方，那個地方就會發展茂盛，重申「門都沒有」。

鴻海：因收購程序延宕 全數出清紫光持股

鴻海 (2317-TW) 周五深夜宣布，旗下工業富聯 (FII) 已同意將紫光集團的股權全數賣出，處分總金額人民幣 53.8 億元 (約新台幣 233 億元)，鴻海對此表示，因時序已屆年底且程序上尚無法定案，為避免此案延宕而可能產生諸多不確定性，或影響後續投資布局與資金運用彈性。

美國將 36 家中企列入貿易黑名單 長江存儲入列

多家外媒周四報導，美國政府把中國記憶體晶片製造商長江存儲 (YMTC) 等共 36 家科技公司列入黑名單，其中包含 21 家中國主要人工智慧 (AI) 晶片公司、9 家涉嫌尋求支持中國軍事現代化企業等，美國此舉旨在擴大打擊中國晶片產業。

央行拍板再升半碼 青安房貸利率地板價 1.9% 起跳

中央銀行周四召開第四季理監事會議，會後如市場一般預期，決議升息半碼 (0.125 個百分點)，其中，重貼現率、擔保放款融通利率和短期融通利率將分別調升為 1.75%、2.125% 和 4%，為連續第 4 度升息，今年以來累計已升 2.5 碼。

另外，由於央行升息半碼，房貸利息支出也增加，以青安房貸為例，若中華郵政足額反映調升利率，屆時一段式機動利率將攀升至 1.9%；另外，今年底屆期的「利率減半調升優惠」據悉擬再延一年，但最終仍須由行政院拍板。

泰山經營權之爭延燒 全家證實近 2 成股權被國泰蔡家買走

泰山經營權之爭持續延燒，連鎖超商全家 (5903-TW) 周三公告，19.3979% 股權取得人為萬寶開發，為國泰金 (2882-TW) 董事長蔡宏圖家族旗下投資公司，等於證實蔡家將成為全家大股東。