聯準會亮鷹爪打亂股市 投信搭趨勢開募新基金搶市

聯準會暗示將繼續升息，打亂股債市場節奏，投信發行新基金也順勢調整產品結構，例如大華銀投信預計開募的新基金主打美元計價與保本，另有業者則是鎖定 ESG 趨勢推出相關主題基金搶市。

聯準會如預期升息 2 碼，但也暗示暫時沒有降息打算，且多數決策官員預估 2023 年終點利率中位數將達 5.1%，聯準會的鷹派態度也讓股債市場應聲下挫。

大華銀投信指出，聯準會調降明年經濟成長預測，加上殖利率倒掛可能引發景氣反轉的風險，即將開募的大華銀 6 年期美元保本基金，連結美國政府公債，同時透過選擇權連結美國道瓊工業指數，讓投資人資產獲得保護之餘，也不錯過美股上漲的機會。

大華銀投信表示，今年以來股債震盪讓保守型投資人承受相當程度的心理壓力，後市除持續關注聯準會官員談話外，如果聯準會釋放更多鴿派信號，未來 10 年期美國公債的收益率將會落入震盪整理。

大華銀投信表示，目前美國利率水準為 2008 年金融風暴後相對高點，為近 14 年來投資保本基金最佳時機，而連結美國公債的 6 年期美元保本基金，鎖住目前利率減輕利率不確定性所帶來的風險。

大華銀投信表示，美國歷史升息時間多數為 1 到 2 年，在升息停止後將進入債券上漲甜蜜期，由於長債利率敏感度較高，未來降息，價格上漲幅度較大有利未來基金表現。

柏瑞投信 19 日即將開募的新基金則是以 ESG 為主軸。柏瑞 ESG 減碳全球股票基金預定經理人馬治雲表示，該檔基金將從下而上構建投組，分析各個公司的基本面。

根據柏瑞投信規劃，該基金初期預定投組在資訊科技與工業的產業配置合計較高，主要是因為這些產業所提供的軟體或硬體設備，可協助下游客戶，例如採礦或發電公司提高效率、並減少其碳排放量。

此外，預定投組所設定的減碳比率，將以每年優於 MSCI 全球巴黎協定氣候指數為目標，看重的是企業未來的減碳能力。

柏瑞投信強調，該檔基金將整合柏瑞集團特有之企業生命週期分類研究 (LCR)，以及分析企業永續經營表現的股票風險評估 (ERA) 框架，挑選基本面出色、評價水準合理及風險相對較低的標的來建構投資組合。

