法國認定微軟違反cookie追蹤規定 罰款6000萬歐元

法國隱私監管機構周四 (22 日) 表示，已對美國科技巨頭微軟 (MSFT-US) 處以 6000 萬歐元 (6400 萬美元) 的罰款，原因是其向用戶強加廣告 cookie。

在 2022 年開出的最大一筆罰款中，國家技術和自由委員會 (CNIL) 表示，微軟的搜索引擎 Bing 並未設置方式，允許用戶像接受 cookie 一樣簡單地拒絕 cookie。

法國監管機構表示，經過調查發現，「當用戶訪問此網站時，cookie 會在未經他們同意的情況下存儲在他們的終端上，而這些 cookie 被用於廣告等目的。」

CNIL 強調，微軟沒有按鈕，允許像接受 cookie 一樣容易地拒絕儲存 cookie。

CNIL 表示，罰款是合理的，部分原因是微軟透過 cookie 收集的數據，間接產生廣告利潤。微軟已被給予三個月的時間來糾正這個問題，逾期還可能面臨每天 6 萬歐元的進一步罰款。

去年，CNIL 表示將對不遵守網路 cookie 使用規則的網站，進行為期一年的檢查。同時也針對 Google(GOOGL-US) 及 Facebook(META-US) 的類似行為，分別處以 1.5 億歐元和 6000 萬歐元的罰款。