聯準會暗示升息還沒結束 通膨與經濟成長明年進入轉折點

聯準會暗示明 (2023) 年將繼續升息，法人認為，通膨與經濟成長將在明年面臨轉折點，股市可望出現「先蹲後跳」態勢，投資人可趁評價面相對低廉時逢低布局。

聯博集團固定收益共同主管暨信用資產總監葛尚 ‧ 狄斯坦費 (Gershon Distenfeld) 預期，明年全球通膨仍會維持相對高檔，其中歐洲因天然氣價格飆漲身陷風暴核心；至美國則因服務業持續推升物價。

但因原物料價格已自今年夏季高峰下滑、美國與亞洲航運價格與等待時間快速下降，供需正在回歸平衡，在各國央行調升政策利率下，市場預計通膨率將從高點滑落，加上溫和景氣衰退可能壓抑利率走勢，暗示通膨轉折點可能正在浮現，創造有利於股債市場的投資環境。

其中股市部分，聯博集團亞洲股票事業發展主管暨資深投資策略分析師王耀維表示，經濟下滑仍會造成市場顛簸，不過隨著評價下修淡化，市場將轉向關注盈餘成長，其中又以美股與陸股相對有表現空間。

其中美股部分，王耀維認為，許多具獲利能力的成長型企業目前相對評價已接近長期平均，其中軟體與雲端相關題材可望在景氣放緩之際提供成長韌性，而醫療保健類股則是相對不受景氣影響的產業。

陸股部分，由於中國通膨相對和緩，人行相對偏鴿，加上明年有機會解封之下，消費產業例如旅遊的成長，可望帶動景氣復甦，但要注意的是，中國結構性問題短期內看不到解答，因此過去受歡迎的投資題材如地產、網路恐將不再是主流，反而與解封相關的題材、以及受政府扶持的產業如新能源，會是接下來的投資重點。

王耀維建議，積極型投資人可以美股為核心，挑選具現金流的高品質成長股以度過景氣趨緩期，並適度配置中國股市採由下而上的價值選股策略，挖掘具價值吸引力的公司。

瑞銀認為，市場對升息循環結束恐過度預期，實際上市場並未完全反映政策緊縮對經濟成長及企業盈餘的衝擊。

瑞銀預估，包括全球央行的貨幣政策與經濟成長將在明年將迎來轉折點，目前美股持續反彈的條件尚未到位，建議投資者應考慮利用期權對沖下行風險，而非減碼股票配置。