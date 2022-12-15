〈房產〉台灣全年商用不動產與土地交易同步衰退 寫4年新低

需求放緩與全球經濟前景發展不明等影響，台灣連帶受到影響， 2022 年台灣經濟表現開高走低，商用不動產與土地市場也呈現相同局面。商仲業者統計，2022 年截至 12 月 14 日，大型商用不動產交易金額達 1325 億元，比去年減少 25%；建商購地動能減半影響，大型土地交易與地上權合計僅 1767 億元，年減幅度更達 39%，商用不動產與土地總成交金額，都寫下近 4 年低點。

受到央行持續升息影響，不動產買氣自下半年起明顯降溫，第 4 季商用不動產金額僅 161 億元，呈現旺季不旺的格局，為近 10 季最低單季交易規模，幸而今年上半年買氣穩健，全年交易量能仍維持 1325 億元的相對高水位。

第一太平戴維斯統計，在各類不動產中，辦公室買氣異軍突起，今年成交值達 469 億元，規模較去年翻倍，更成為各類商用不動產之中，唯一正成長的類別，壽險業與專業投資機構都積極布局，顯示當全球股匯市波動劇烈、通膨持續升溫，核心與保值的優勢成為專業投資人的布局重點，多個知名商辦交易，包括保力達以每坪 210 萬元買下信義計畫區統一國際大樓整層辦公室，中國人壽斥資 120 億元購置七期整棟辦公大樓，辦公室單價陸續創下紀錄。

保力達以總價 14.52 億元，買走信義計畫區的統一國際大樓 15 樓、面積約 829 坪辦公室，每坪成交價高達 210.5 萬元，改寫 A 辦單價新高。(鉅亨網記者張欽發攝)

第一太平戴維斯董事長黃瑞楠指出，2022 年市場在通膨、升息、地緣政治與新冠疫情等多項負面因素壟罩下，全球的股匯市與不動產市場波動劇烈。隨著美國通膨逐步受到控制，升息速度可望趨緩，央行升息幅度隨之放緩，再加上近日國門全面解封，觀光旅遊業逐步回溫，都對台灣經濟帶來正面影響。

展望明年，黃瑞楠指出，預期在利率緩升、經濟發展穩定的局面下，商用不動產價格與買氣將維持穩定，而政府研議中的平均地權條例修正案，若未來私法人購置住宅將採許可制，有機會將高資產族群的資金導入商用不動產市場，主要都會區市中心辦公室或雙北科技廠辦最有機會受惠。

而科技業雖然今年擴廠相對保守，但隨著外商科技大廠宣布擴大在台投資，也顯示產業鏈在台持續深化的動力，帶動廠房以現代化物流的需求，挹注工業地價格緩步向上。