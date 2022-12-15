〈房產〉北市公告土地現值漲3.71% 101大樓每坪655萬元蟬連地王

台北市今 (15) 日公告土地現值，全台北市平均調幅較 111 年上漲 3.71%。台北 101 大樓公告土地現值每坪約 655 萬元，已經自 2014 年起連續 10 年蟬連全市地王，居次爲「新光摩天大樓」的每坪 629 萬元。

根據台北市地政局統計，2023 年地價作業調查期間，全市不動產買賣登記案量 2 萬 9672 件，年減幅 3.6%，終止連續 4 年正成長，受經濟景氣成長趨緩及利率漸升影響，交易量能稍有降溫。在不動產交易價格部分，調查期間實價登錄交易價格呈現上漲情形，同期間台北市住宅價格指數亦上漲 5.81%。整體而言，不動產市場呈現「量縮價漲」格局。

台北市各行政區評議結果，全市 12 行政區都上漲，漲幅最大的為南港區，在東區門戶計畫帶動下，軟體、會展、生技、流行音樂及文創產業等各項公共建設持續推動，加上大型重劃及都市更新案的推動，改善整體土地利用現況及城市風貌，平均調幅 4.56%。

而居次的爲內湖區，因內湖科技園區龐大的就業人口，帶動區內剛性置產需求，加上擁有碧湖公園及大湖公園等多處公園綠地，居住環境良好，平均調幅 4.20%。漲幅最小為萬華區，受西門町商圈商業活動減弱，地價漲幅較低影響，平均調幅 3.02% 居末。

地政局張治祥局長表示，公告土地現值漲跌主要係反映實價登錄動態、土地使用管制及土地利用現況等因素。2023 年地價上漲較為明顯區段，包括享有一定容積獎勵之開發地區、住二山限區整體開發地區、都市計畫變更地區及實價登錄交易價格有較大幅度上漲地區。至於地價下跌區段，則包括觀光商業活動受疫情影響的士林夜市部分範圍，以及因都市計畫變更土地使用管制轉趨嚴格地區。

眾所矚目的地王部分，2023 年仍由「台北 101 大樓」穩居寶座，因具全台指標地位，加上商辦市場需求殷切，帶動地價穩定成長，公告土地現值以每坪約 655 萬元，連續 10 年蟬連地王。居次的「新光摩天大樓」使用強度全市最高，換算以每坪約 629 萬元位居地后。