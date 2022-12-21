庫存問題消弭 需求持續強勁 Nike股價盤前大漲

Nike (NKE-US) 股價周三 (21 日) 盤前飆升約 11%，因投資人擺脫了這家運動服裝巨頭的獲利率壓力，轉而關注該公司努力解決近幾季困擾其業務的庫存問題。

在 Nike 周二 (20 日) 公布優於預期的上季業績後，至少有 12 家券商調升了該股的目標價，受惠於更高的折扣和北美的強勁需求。

Jefferies 分析師柯尼克 (Randal Konik) 表示：「Nike 第 2 季的業績證明該品牌依然強勁，獲利驅動因素完好無損，全球需求健康。」他是最看好該股的分析師，將目標價上調 25 美元至 140 美元。

Nike 於 9 月時表示，其第 1 季末的庫存激增 44%，達到近 100 億美元，並警告稱獲利率將下降，這番說法引發了整個產業的擔憂，擔心消費者會因通膨飆升而削減可自由支配的支出。

Nike CEO 唐納休 (John Donahoe) 在周二的財報後電話會議上表示，「我們相信庫存高峰已經過去，因為我們在市場上採取的行動正在奏效。」

雖然 Nike 上季庫存比前一季下降約 3%，但由於促銷和折扣力度加大，獲利率下降了 300 個基點。

不過，根據分析師的說法，降幅小於預期，這也歸功於 LeBron 20s 和 Nike Mercurial 鞋等高價產品的推出。

Jane Hali & Associates 分析師拉米雷斯 (Jessica Ramirez) 說，「Nike 提供促銷，但與此同時，它們也在沒有促銷的情況下推出新產品。」

Nike 的北美銷售額成長了 30%，而在業務正從封鎖中恢復的中國，繼第 1 季下滑 16% 後僅下降約 3%。

該公司股價今年來下跌約 38%，在盤前交易中報 114.82 美元。