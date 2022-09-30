獲利率遭壓縮 Nike股價暴跌 拖累其他同業

全球最大運動服裝製造商 Nike Inc (NKE-US) 周五 (30 日) 盤前交易暴跌 9%，因該公司警告，在應對美元持續走強和減價以清理不斷擴大的庫存時，獲利率將遭壓縮。

Nike 第 1 季財末總庫存飆升 44% 至 97 億美元，並預計全年毛利率將下降 200-250 個基點。

該公司半數以上營收來自北美以外地區，該公司將遭到強勢美元衝擊的年營收影響金額翻倍至 40 億美元。

該公司股價跌至 86.4 美元。如果周五依此收盤，這將是 Nike 自 2020 年 3 月以來最大單日跌幅，市值縮水約 135 億美元。

Jefferies 分析師在報告中寫道：「關鍵的爭論點將環繞在其他公司也可能面臨毛利率壓力，因為這一行往往跟隨市場領導者擴大降價力道，以協助清理過剩庫存。」

較小的競爭對手 Under Armour (UA-US) 下跌 7.1%，而德國同行愛迪達和 Puma 股價分別下跌 4.0% 和 5.2%。

對包括喬丹 (Jordan) 和匡威 (Converse) 在內的 Nike 品牌需求放緩，是消費者在面對數十年來的高通膨時削減可自由支配支出的最新證明。

然而，部分分析師將 Nike 的庫存問題視為短期問題，並重申對其股票的看漲觀點。

瑞士信貸在報告中寫道：「Nike 的股票回跌代表買進該類股最高質量個股的絕佳機會。」

涵蓋該股票的 36 家券商的平均評級為「買入」，目標價格中值為 115 美元，低於一個月前的 130 美元。