美股盤前：博通併購VMware恐受阻、微軟計畫明年併購網飛!

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 41 分)：

道瓊指數：上漲 153 點，漲幅 0.46% 至 33206。

那斯達克 100 指數：上漲 47.25，漲幅 0.42% 至 11223.00。

標普 500 指數：：上漲 14.25，漲幅 0.37% 至 3863.50。

【今日總經】美國成屋銷售、美國 CB 消費者信心。

二、美股盤前重點

1. 歐盟將調查博通 (AVGO.US) 以 610 億美元併購 VMware(VMW.US)：昨日歐盟反壟斷調查機構表示將調查博通以 610 億美元併購 VMware 案，歐盟反壟斷調查機構的委員表示，擔憂此項併購案會讓博通影響硬體市場的競爭，預計於明年 5 月前對該併購案作出決定。

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2. 馬斯克表示推特在 2023 年將實現現金流盈虧平衡：近期馬斯克在推特上舉辦了一場表決他是否該辭去推特 CEO 一職的活動，最終投票結果過半。對此投票結果，昨日馬斯克再表示，一旦找到人可以接受這份職務，將辭去 CEO 一職，屆時馬斯克將只管理軟體和服務器團隊，除此之外，馬斯克表示明年，2023 年推特將實現現金流盈虧平衡。

3. 富國銀行遭美國 CFPB 責令之付 37 億美元賠償金以及罰款：針對富國銀行通過器歌貸款和抵押貸款收取非法費用和利息，以及不正當的儲蓄和支票帳戶收取透支費，從而損害消費者的利益。昨日美國消費者金融保護局 (CFPB) 要求富國銀行償還 20 億美金給消費者，以及繳交 17 億美金的罰款。

4. 微軟計畫在 2023 年收購網飛以推進遊戲業務：微軟併購動視暴雪一案尚未結束，再傳微軟現任首席執行長納德拉計畫將於 2023 年收購網飛。目前兩家公司合作緊密，近期網飛推出廣告支持訂閱服務，及選擇微軟作為其廣告合作夥伴。微軟總裁布拉德 · 史密斯也是網飛董事會成員之一。微軟希望透過此項併購，提供客戶在多種設備上提供視頻遊戲流媒體服務。

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