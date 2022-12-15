〈房產〉央行出招下手不輕 北台灣高銀貸建案比例降至5年新低

台灣央行、金管會打炒房措施見效，據市場調查機構統計，截至今年 12 月 9 日止，北台灣房貸成數 8 成以上的高銀貸建案（指銀行房貸成數 8 成以上，不含信貸、建商公司貸），共計 238 個，僅占整體建案約 25.4%，比例不僅較 2021 全年大減約 20.75 個百分點，更是 2017 年以來新低紀錄。

住展企研室經理成采錡認為，今年高銀貸建案比例大幅下滑，與中央機關頻頻出招，強化銀行對不動產授信的風險控管有關。如央行推出被視為「史上最嚴」的第四波房市管制措施，限制豪宅與第三戶以上房貸最高成數，金管會則啟動不動產授信業務專案金檢、調整不動產抵押貸款適用風險權數等措施，緊盯不動產貸款集中度，使銀行對新房貸戶縮手。此外，日前全球股債市場震盪影響淨值，各銀行為穩住資本適足率，也縮減不動產放款。

觀察北台灣各縣市高銀貸建案數，桃園市 111 個為最多，其次為新北市 65 個，後依序為新竹縣市 27 個、台北市 18 個、宜蘭縣 12 個、基隆市 5 個。再從高銀貸建案占比來看，北台灣前三名分別是基隆市 55.56%、桃園市 37%，以及新北市 29.68%。

成采錡表示，基隆市因推案少且新案多鎖定首購族，超過半數建案有提供高成數房貸，桃園市則因重劃區推案量龐大，長年位居北台灣高銀貸建案最多縣市，今年以中壢、觀音及楊梅區的高銀貸建案分布相對密集。至於新北市，高銀貸建案主要集中在新莊和五股區。

相對於高銀貸建案占比僅約 21% 的 2016 年，有建商大舉推出公司貸，彌補銀行房貸成數不足問題，近期許多建案推出「低首付」、「低自備」、「工程期零付款」等方案，欲減輕購屋者初期負擔。

可是隨著今年第三季北台灣房價衝上波段高點，壓低購屋門檻方案對消費者的吸引力已不如以往，加上市面出現銀行鑑價跟不上房屋成交價等情況，民眾購屋前需做好面對利率高、成數低、鑑價低貸款條件的心理準備，審慎評估自身籌款能力。

在考慮目前台灣房市已逐漸轉向買方市場，成采錡建議，民眾可與賣方磋商，在房屋買賣契約中增訂但書，如房貸不足成交價 8 成，買賣合約自動解除等，降低房貸條件不如預期，導致首付款大增的風險。