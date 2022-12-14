〈房產〉台灣1字頭房貸利率保衛戰 升升不息可望告一段落

台灣央行理監事會議即將在 15 日登場，市場預期可能升半碼或者不升息，若升息半碼則房貸利率就將重回 2% 時代，不過地產業者認為，隨美國暴力升息暫告一段落，台灣升升不息腳步可望暫緩，對於房市連續升息的預期壓力也可望獲得紓解。

根據聯徵中心資料統計，整體房貸利率在今 (2022) 年第一季升息前平均為 1.46%，倘若周四再升息半碼，加上今年累計已經升息 0.5%，則 15 日升息後利率會超過 2%，至於央行的五大銀新承做房貸利率，今年 2 月升息前為 1.367%，若周四再升息半碼，則未來利率也會接近 2%。因此，倘若週四決議升息半碼，則房貸利率將重回 2% 時代，而上一次利率 2%，最後出現在 2009 年的 1 月。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，這波升息可分為實質面與信心面影響，實質面是購屋族的購屋負擔增加，信心面則是民眾擔心未來利息升升不息，影響購屋信心，所幸美國暴力升息暫告一段落，國內利率跟漲的壓力紓解，今年以來的連續性升息，明年應該有喘息的空間，有利購屋人的信心回穩，至少持續升息的利空可望解除。

曾敬德表示，以貸款 1000 萬元 30 年期本息平均攤還試算，試算今年升息前 1.375%，每月還款金額為 3 萬 3915 元，倘若 15 日再升息半碼，加上先前調升的 0.5%，則房貸利率會到 2%，則每月還款金額會增加到 3 萬 6962 元，較今年升息前每個月多出 3047 元，一年多出 3 萬 6564 元，等於多繳一個月的房貸。