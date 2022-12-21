台泥儲能號召車主響應離峰充電 目標減碳10噸

台泥 (1101-TW) 儲能 NHOA.TCC 充電站今 (21) 日發起「離峰充電愛地球行動」，呼籲車主避開用電尖峰，改至離峰晚間 22 點到上午 10 點到 NHOA.TCC 充電，降低電網負荷的目標，目標與車主一起為地球減碳 10 公噸。

台泥表示，電動車是比燃油車更低碳環保的載具，車主可以透過調整充電習慣、分流充電，車主若選擇離峰時間為愛車充電，不僅能降低城市電網尖峰負載，在離峰充的每一度電，更可望為地球再減少約 0.5 公斤的二氧化碳。

台電發言人吳進忠指出，尖峰用電時間帶移轉可使需量反應在夜尖峰發揮 150 萬瓩的抑低效益，相當於近 3 部中火機組發電量，等同越多車主選擇在離峰時間充電，可以降低台電在尖峰電力負載量，減少台電啟用高成本、高碳排發電機組的機率。

NHOA.TCC 觀察，目前電動車主充電使用行為多早上 10 點到晚上 10 點，占整體車主比重達 80%，中午 12-13 點、下班時段 18-20 點更是充電高峰，因此 NHOA.TCC 今年陸續推出全國首創的「預約車位功能」及「佔位收費機制」，協助解決尖峰時間電動車主的使用焦慮。

展望 2023 年，NHOA.TCC 更進一步發起「離峰充電愛地球行動」，號召 300 位電動車主與我們一起以行動落實離峰充電，減少電網負擔，共同達成為地球減碳 10 噸的目標，等同於 833 棵樹年吸碳量。

台泥董事長張安平指出，合理的能源使用應該是該快則快、該慢則慢，才能不耗費更多能源，此次透過子公司台泥儲能推出充電服務，結合旗下的高階鋰電池、再生能源技術與節能觀念，是台泥新能源的實踐場域。