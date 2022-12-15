台泥簽署COP15商業自然行動聲明 再攜國內七企業推倡議平台

台泥 (1101-TW) 宣布，簽署跨 52 國 330 家企業 COP15 商業自然行動聲明 (Business For Nature_Make it Mandatory )，今 (15) 日更進一步加入自然與生物多樣性倡議平台 Taiwan Nature Positive Initiative。

台泥表示，全球 2050 年邁向淨零目標中，最受關注就是自然資源與生物多樣性保育議題，響應聯合國十年一次生物多樣性峰會 COP15 召開，也簽署 COP15 商業自然行動聲明，參與聯合國自然相關財務揭露 TNFD 試行計畫，成為台灣首家傳產製造業。

此外，台泥今日也加入自然與生物多樣性倡議平台 Taiwan Nature Positive Initiative，該平台是由台泥 (1101-TW) 與台達電 (2308-TW)、群創 (3481-TW)、宏碁 (2353-TW)、華碩 (2357-TW)、國泰金 (2882-TW)、永豐金 (2890-TW) 與信義房屋 (9940-TW) 等 8 家台灣企業，共同推動 Nature Positive 發展思維。

台泥近年已啟動多項生物多樣性計畫，包括「礦區生態系動植物復育」、「和平港珊瑚生態營造」與明年即將進行的台灣首個全面研究土壤的「和平生態方舟計畫」。另外，「辜嚴倬雲植物保種中心」也針對植物的不同部位進行液態氮冷凍保存，為醫藥研究與下一世代科學家準備研究材料。