黑松樂觀看待2023年營運 惟須克服三大變數

老牌飲料廠黑松 (1234-TW) 今 (21) 日由董事長張斌堂主持召開法說會，黑松表示，展望新的一年，將更聚焦於「環境永續」及「健康生活」議題，黑松將於 2023 年完成綠色工廠申請，並持續落實各項節能減碳的目標，整體明年營運仍樂觀看待。

同時，2023 年黑松將陸續推出乳酸菌、機能飲及無糖茶等產品，積極拓展保健事業。黑松對於明年營運仍樂觀看待，但市場包括原物料、薪資成本上揚及市場通路等三大不確定因素仍多，還需要十分努力克服。

今年黑松飲料本業在 7、8 月進入旺季後，開始追補第一季落後的業績，截至 11 月為止，整體自有飲料持平，整體酒類代理事業較去年同期成長 5.7%。2022 年前三季黑松營收 72.84 億元，稅後純益 6.94 億元，每股純益 1.73 元，營收及獲利表現都優於去年同期。

對於 2023 年營運，黑松表示，最大的壓力來自於原物料價格，去年光是原物料成本就比前年增加了 5000-6000 萬元，而今年漲幅更大，比去年再高出約 1 億元，此外，還有不斷上漲的人事成本、技術人員缺乏等缺工問題也都是不確定性因素。

但黑松也指出，疫情已經趨緩，餐飲業也有明顯復甦，對於飲料的消費需求也有明顯帶動，未來產品開發將以全家人的健康訴求為主。