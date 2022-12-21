〈焦點股〉ABF載板恐面臨供過於求 三雄股價摜破季線

欣興 (3037-TW) 宣布下修資本支出，外資認為，此舉證實 ABF 載板已開始面臨供過於求的壓力，加上 BT 載板需求低於預期，大砍三雄目標價，包括欣興、南電 (8046-TW)、景碩 (3189-TW) 今日股價再挫 4%，全數摜破季線。

外資指出，過去數月，ABF 載板需求不斷下滑，尤其是 PC、GPU 等領域，相關業者稼動率也開始降溫，在未來市況不明下，預期降溫狀況將一路延續明年。

欣興日前宣布調降 2022-2024 年資本支出預算，分別下修 12%、16% 與 21%，外資認為，欣興主要是下修中低階 ABF 載板產能，儘管長期對整體產業有利，但也證實業界對 ABF 載板降價的猜測以及供過於求的情況。

外資補充，由於 Ibiden 與英特爾 (INTC-US) 是以日元進行交易，今年為止日圓兌美元大貶 20%，Ibiden 優勢也跟著擴大，其他供應商也面臨降價壓力，預期此次降幅恐高達 10-15%。

此外，BT 載板因主要用在消費性電子，加上手機晶片庫存增加，也導致 BT 載板出貨量與價格雙雙下滑，相關業者為維持產能利用率，也開始殺價競爭，第四季價格已下滑 10%，預期明年首季再降 5-10%。