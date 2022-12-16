台泥轉投資Atlante收購葡萄牙KLC 擴大南歐電動車快充站布局

台泥 (1101-TW) 今 (16) 日公告，子公司 NHOA 旗下電動車快充基礎設施商 Atlante Co.，以 450 萬歐元、約新台幣 1.47 億元，收購葡萄牙快充充電站公司 Kilometer Low Cost S.A.(KLC)60% 股權，到 2024 年可望收購 100% 股權。

據了解，KLC 是葡萄牙建置最多電動車快充站的公司，台泥表示，此次收購是 Atlante Co. 在葡萄牙、西班牙發展的重要助力，將使 Atlante 位居南歐伊比利半島的充電領導地位。

Atlante 目標是 2025 年在義大利、法國、西班牙和葡萄牙安裝 5000 個快充和超充充電樁，到 2030 年建置超過 3.5 萬個，成為南歐最大的快充充電網絡。

另外，Atlante 也將為 KLC 帶來技術、財務和運營能力，並將 KLC 在能源管理、數位平台、品牌標識整合到 Atlante 的網絡中，並在未來幾個月加快招聘新人才的速度，以強化在葡萄牙不斷擴展的業務。

台泥集團今年擴大在歐洲快充充電站布局，Atlante 在法國和西班牙各成立子公司，9 月更取得「歐洲設施連接基金」(CEF Fund) 約新台幣 7.1 億元的資助計畫，預計在義大利、法國、西班牙和葡萄牙建置 215 個、100% 使用綠電並且結合儲能的電動車快速充電站。