日銀黑田解釋最新調整：不是升息 也不代表退出YCC

做為今年最後一個公布利率政策的全球主要央行，日本央行周二 (20 日) 決定給市場一個大驚奇，宣布擴大殖利率曲線控制 (YCC) 區間。此舉讓交易員措手不及，日元強漲，日股重挫，並拖累全球市場動盪。

在下午召開的記者會上，央行總裁黑田東彥解釋，央行今天的決定並非升息，也不代表放棄殖利率曲線控制。

他強調，「今天的調整將使寬鬆政策更加有效，這項決定的目的就是為了使殖利率曲線控制的效果更加明顯」，「今天的行動側重於市場功能，可以防止調整帶來的負面經濟影響」。

黑田表示，央行的目標是在伴隨薪資上漲的同時，穩定達成通膨目標，並讓它可持續，這需要更多時間。現在討論改變貨幣政策框架或退出寬鬆政策的具體細節，還為時過早。

Capital Economics 分析師認為，日本央行的聲明中，沒有任何內容表明這一決定預示著全面收緊貨幣政策。同時，日本央行對當前經濟狀況的評估，以及對未來幾季的展望，與 10 月份的會議幾乎沒有變化。

儘管黑田在記者會的說法，沒有改變當前基調，但日本央行周二的調整，依舊引發市場上的爭論。

過去幾個月來，黑田一直堅定鴿派立場，強調必須持續到薪資強勁成長，寬鬆政策才可能變動，而不是針對日元貶值採取行動。他還將殖利率目標的波動等同於升息，這才讓多數經濟學家都不認為這一政策會有所轉變。

瑞銀證券 (UBS Securities) 首席日本經濟學家、前日本央行官員 Masamichi Adachi 表示，今天讓他驚訝的是，黑田東彥願意讓自己的聲譽再次受到打擊，並冒著被曝光為「壞人」的風險。

Adachi 說，不管央行怎麼辯解此事，這都是朝退出寬鬆邁出一步，並為明年新任總裁領導下可能升息打開了大門。

日本農林中金研究所經濟學家 Takeshi Minami 表示，日本央行的意外轉變被市場視爲緊縮舉措的一部分，這是不可避免的。他預計，日本央行的目標不僅僅是遏制市場扭曲，可能還會希望阻止貨幣政策支撐不健全的財政政策。

摩根大通資產管理全球策略師 Kerry Craig 認為，日本央行今天的行動比預期要早，但它是朝著日本政策正常化進程邁出的一步。然而，這只是第一步，YCC 和負利率策略仍然存在。日本央行正在逐步擺脫超寬鬆政策的暗示，在短期內應該對日元有利。