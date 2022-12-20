盧布單日暴跌逾4% 兌美元落至7個多月新低

由於擔心對俄羅斯石油的制裁，將影響其出口收入，盧布兌美元匯率周一 (19 日) 跌至 7 個多月以來的最低點，並有望創下自 7 月以來的最大單日跌幅。

周一盧布下跌之際，俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 訪問了白俄羅斯，這在基輔引發了人們的擔憂，即他打算向他的前蘇聯盟友施壓，要求其加入新的地面攻勢，這將開闢一條針對烏克蘭的新戰線。

格林威治標準時間 1515 ，盧布兌美元匯率下跌 4.3% 至 67.41，早些時候觸及 68.48，這是自 5 月 11 日以來的最低價位。

盧布兌歐元也下跌 3.8%，至 71.71，同樣來到 7 個多月以來的低點。 盧布兌人民幣匯率下跌 3.9% 至 9.64，觸及 7 月初以來最低。

盧布在 12 月份下跌了近 10%。Alfa Capital 分析師 Yulia Melnikova 表示，這種疲軟源於人們擔心，石油禁運和價格上限將減少俄羅斯的石油出口收入，並隨著進口逐漸恢復，而增加預算赤字。

Melnikova 補充說，相關的制裁言論，也對盧布表現不利。

上周，歐盟領袖同意對莫斯科實施第九輪制裁措施，將近 200 人列入黑名單，並禁止投資俄羅斯的採礦業等。

儘管如此，盧布仍然是今年全球表現最好的貨幣，這得益於資本管制和進口的初步崩潰，這是因為西方對俄羅斯實施制裁，以及許多外國公司暫停在俄國的業務。

分析師預計，即將到來的月底納稅，屆時出口商將外幣收入轉換為盧布以支付當地債務，這將為盧布提供支撐。但盧布自 5 月以來，首度突破 65 關卡，意味著其匯率可能進入新的交易區間。

Locko Invest 投資主管 Dmitry Polevoy 表示，根據對石油、即將到來的稅收和股息的看法，他們對盧布維持近期仍小幅上漲的預測。