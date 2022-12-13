〈房產〉平均地權條例修法在即 商總賴正鎰籲政府不要再落井下石

立法院內政委員會近期將排審《平均地權條例》修法草案，要趕在明年元月會期結束前通過修法，商總主席賴正鎰今 (13) 日說，政府一年多來打炒房，從稅收、建物及土地交易量明顯下滑，已看出抑制房價成效，希望政府不要再落井下石，且當下應優先拚經濟，繼續把餅做大，讓大家都有飯吃。

賴正鎰強調，台灣央行總裁楊金龍說明年初房市就可軟著陸，但也造成房地產上下游相關產業已是哀鴻遍野。

賴正鎰指出，今年通膨、貸款利率升息，政府打房及工料雙漲等影響，部分建材漲幅超過 50%，甚至有的漲了一倍，像是台北每坪建築成本原本 13 萬元，現在漲到 23 萬元，甚至要 25 萬元，所以市場普遍預期房價上漲，紛紛置產來抑制通膨。政府一年多來祭七道金牌打炒房，投資客幾乎都已退場，但高價市場也出現壓力。

六都今年前 11 月累計建物買賣移轉 22.3 萬棟，較去年同期衰退 7%；再從房地合一稅收來看，今年 10 月房地合一稅收為 27.6 億元，房地合一稅收已連續 5 個月走跌，創下近 8 個月以來的新低，房地合一稅收減少幅度明顯增加，尤其台南與高雄房地合一稅的減幅超過 2 成，明顯反映房地產市場交易確實已降溫。

賴正鎰說，房地產業者都舉雙手支持政府打炒房，抑制房價，但去年房價飆漲是土地與工料雙漲造成，房地產開發業是非戰之罪。目前房市冷到極點，過去房地產正常交易時代，每周都有 30 組來客量，現在僅剩不到五組，剩下 10% 左右的來客量，多數建案交易趨緩，甚至數月業績都掛零，目前房市上下游產業幾乎是喝西北風來度寒冬。

上月底縣市長九合一選舉過後，蔡英文總統針對明年出口可能不佳，經濟成長疲弱，召集行政團隊高層討論，並指示維持經濟成長動能，穩定民生物價；加強照顧弱勢，減輕生活負擔；確保經濟與金融穩定等三大措施。其中，為減輕人民租屋負擔，要求租金補貼政策朝更簡政便民進行調整並加速推動修法，運用多元政策平抑房價。

賴正鎰指出，政府要平抑房價確實可用很多種方法，包括增加社會住宅的供給與租屋補貼等措施。況且，預售屋制度實施近 30 年，對青年購屋來說，可以不用一次拿出大筆現金，減輕負擔，建商蓋房子也可降低風險，對買賣雙方是一個好的制度。政府現在卻要反其道而行，限縮預售屋買賣。由於物價波動無法精準評估建設成本，開發商只好改採「先建後售」，儘量不推預售屋。

他認為，全球通膨壓力減緩，經濟景氣正在復甦，連大陸官方也要求多家大型國有銀行加大對房地產資金的支持力度，並祭出「金融 16 條」來救房市，這個月更快速解封要全力拚經濟。我國央行總裁楊金龍也認為，央行去年升息來對付通膨，升息和調升存準率也有抑制房價效果，房地調控已見成效，明年初就可以達到軟著陸，他預期原物料價格也在緩跌回穩當中，房價可望穩定，明年應該就不會再亂漲一通。

賴正鎰指出，九合一縣市長選舉已結束，政府應讓房市回歸市場機制，不需要再疊床架屋，用過多政策干預房市，況且過去房地合一已修法祭出高稅額，兩年內交易稅率 45%，已有抑制效果，若還要在平均地權條例修正案中，祭出更緊縮政策，不利台灣房市正常發展，也是開民主倒車，違反民主自由國家的自由買賣權利，恐有違憲之嫌。