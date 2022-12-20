達麗建設高雄新市鎮後壁田段建案動土 預估總銷達70億元

達麗建設 (6177-TW) 在高雄新市鎮的後壁田 137、139 地號新建案今 (20) 日動土，基地面積達 3440 坪，預估總銷金額達 70 億元，達麗建設董事長謝志長指出，此一建案預計趕在 2023 年 329 檔期推出預售。

達麗建設此一高雄新市鎮的新建案，樓層規劃爲地上 15 層、地下 4 層戶數規劃爲住宅 656 戶，店面 21 戶，共 677 戶，規劃坪數爲 20-40 坪，並且設計平面車位 702 位，規劃坪數爲 20-40 坪，預計總銷達 70 億元。

達麗建設目前在台現有的土地庫存量可供 2023- 2028 年的推案銷售無虞，而且預估這些供未來 6 年地產推案總銷金額將逼近 900 億元。

全台房市自今年下半年起大幅降溫，面對明年房市，達麗建設表示，此一錯綜複雜的市況，絕對是以個案表現為主，現在消費者已經被教育的很好，對保值、交通會很在意，換屋型的族群永遠都存在。但明年經濟成長率下修，房市應該會有所震盪。

達麗建設 2022 年前三季營收 83.67 億元，毛利率 27.7%，稅後純益 13.22 億元，年增 86.88%，每股純益達 3.41 元；負債比爲 79.32%。