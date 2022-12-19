台北「行二行三公辦都更案」冠德簽約 投資達230億元

台北「行二行三公辦都市更新案」由國家住宅及都市更新中心主辦，為重大公辦都市更新標的，今 (19) 日) 舉辦簽約儀式，由國家住都中心代理董事長花敬群、冠德 (2520-TW) 建設董事長馬志綱共同簽署契約，正式啟動都更案開發計畫，投資金額達 230 億元，預計 2029 年完工。

台北「行二行三公辦都市更新案」未來將打造為新時代國家級行政園區與地標住宅，成為國門新地標，並啟動西區門戶串聯華山特區發展契機。

國家住都中心代理董事長花敬群指出，行二行三案這塊基地就像珍貴的西裝布料，要妥善設計剪裁，才能創造最好的價值。未來辦公廳舍的規劃，在國家住都中心分回兩棟，有一棟將會作為國家級防災大樓，讓國家的防災量能整備；未來台北車站的東邊整體樣貌會展現出來，國家住都中心承擔重大的責任，用更高的國家與公益角度做規劃，也邀請更多團隊一起加入國家隊，創造亮點。

冠德董事長馬志綱則表示，非常榮幸能參與國家級的重要都市更新案，尤其本案是串聯西區門戶與華山特區的最後一塊拼圖，更具指標意義，為了能推動成就國門新地標的誕生，冠德以臺灣心 HUB 理念，導入 ESG 永續發展概念，以最大化開放空間、新型態行政園區、新趨勢綠色營建方式，期望能打造成為國家級公辦都更結合永續發展的全新典範，更能成為全民共享的全新生活場域，並藉此將東、西區軸線串連起來，帶動都市再生及發展性。

「行二行三公辦都市更新案」西臨西區門戶計畫、台北車站，東接華山藝文特區，肩負串聯國門交通與文化的樞紐重任。全案以台灣心 HUB 為核心概念，以行二行三區域、臨沂段區域兩個街廓進行跨區開發，基地面積約 6458 坪，投資總額約 230 億元，將可創造 661 億元經濟產值，全案預計於 2029 年完工。

行二行三區域為位於市民大道二段、林森北路、天津街、北平東路所圍的街廓，將興建為三棟地上 20 至 22 層之中央機關與台北市政府辦公空間，以及三棟地上 25 至 26 層之住宅大樓。為打造永續智慧新時代國家行政園區，融合辦公、藝文、休閒、居住多元機能，結合了多方專業團隊，包括潘冀聯合建築師事務所、小智研發、無印良品等，規劃將行政大廳動線提升至 3 樓，並創造辦公共享空間，低樓層則規劃商業設施，提供行政辦公需求及市民生活消費服務，更採用綠色營建工法及循環建材，打造新型態行政園區。另，臨沂段區域位於杭州南路一段 11 巷、齊東街 70 巷、忠孝東路二段 64 巷所圍街廓，則擬規劃興建一棟地上 21 層住宅大樓。

在住宅規劃上，以鄰里共融及綠色住宅為發展，延續地方歷史發展脈絡，不僅保留基地老樹、設置鄰里交流空間，更將結合智慧化、人文性，打造為鄰里共好的新居住模式。

冠德企業集團期許成為城市再生推手，結合 ESG 永續發展理念，透過環境脈絡、社會發展趨勢及都市治理分析，結合商辦、住宅、商業設施等複合式開發，讓永續發展不僅止於環境面，更落實於建築及鄰里，成為城市永續發展基礎的全新典範，共同推動城市發展及進步。