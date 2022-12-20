通膨恐懼向上蔓延！百萬富豪今年也打算砍假期購物花費

《CNBC》調查顯示，由於通膨，美國富人階級也削減假期支出且更加精打細算。

《CNBC》與市調公司 Spectrem Group 共同進行「百萬富豪調查」，結果顯示 80% 富豪受訪者 (可投資資產達 100 萬美元或以上者) 稱他們計畫降低今年假期購物季降低消費以因應通膨。

千禧世代的百萬富豪削減支出的可能性最高，100% 受訪者均計劃減少支出，而嬰兒潮世代的富豪則 78% 計劃降低支出。

針對如何應對通膨，大多數富豪受訪者 (52%) 回應他們購物時更注重價格，而 1/3 受訪者稱自己減少外出用餐的頻率。

Spectrem Group 總裁 George Walper 說：「他們對花錢方法更加謹慎。」

沃爾瑪 (WMT-US) 財務長 John David Rainey 今年 11 月表示，10 月 31 日止的季度近 3/4 雜貨市占成長來自收入超過 10 萬美元的消費者，這意味著就算是收入豐沛的消費者也開始挑便宜一點的商品。

專攻富裕級別顧客的零售商如 Lululemon (LULU-US) 和 Restoration Hardware (RH-US) 近期也下修財測或銷售預期，出現高階消費者疲軟的早期跡象。

雖然通膨影響其支出，但針對投資組合是否因通膨而有變化，百萬富豪的看法分歧，29% 受訪者稱已因此改變投資組合，另外 11% 則打算做出改變，30% 稱自己「不一定」做出改變，而 31% 不打算做出改變。

Walper 表示，雖然百萬富豪投資者對升息和投資的影響很敏銳，也對調整投資組合的必要性有意識，但他們不確定具體應該採取什麼行動。「他們不確定該在哪做出改變，他們不想試著應對市場時機進出。」

百萬富豪也預期通膨會一直保持高位進入 2023 年，至於當前通膨年率 (約 7%) 將持續多久時，大多數受訪者認為至少一年，12% 的人預期 2 到 5 年之間。

但他們仍相信美國聯準會 (Fed) 可成功抗擊通膨，多數受訪者 (58%) 表示他們對 Fed 管理升息的能力「有信心」或「非常有信心」，僅有 37% 稱他們「一點信心也沒有」。

然而，對 Fed 的信心程度因年齡和政黨而看法分歧：55% 千禧一代對 Fed「非常有信心」，而嬰兒潮受訪者僅有 5% 採同樣立場。

這種差異可能是由於嬰兒潮一代對 1970 年代的回憶，因為 Fed 多年來一直難以控制失控的通膨，千禧一代從未經歷這種利率和通膨水準。

民主黨人對 Fed 比較有信心，超過 80% 民主黨受訪者對 Fed「有信心」或「非常有信心」，但 56% 共和黨支持者稱「完全沒有信心」。

該調查於 11 月在線上進行，共有 761 名代表其家庭財務決策者的受訪者符合調查條件。