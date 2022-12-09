Lululemon黑五銷售創史上最佳 但財測保守 股價走低

Lululemon (LULU-US) 迎來史上最好的黑色星期五，但這仍不足以滿足華爾街對該公司財報對假日購物季的期望。

該公司預計第 4 季每股獲利 (EPS) 為 4.20 美元至 4.30 美元，營收為 26.05 億美元至 26.55 億美元；而華爾街的估計為每股獲利 4.3 美元，營收為 26.5 億美元。

Lululemon CEO 麥唐納 (Calvin McDonald) 在周四 (8 日) 的財報電話會議中表示：「黑五是我們史上營收和流量最大的一天，這得益於我們在北美和世界各地的業績，客人對我們在產品系列中提供的創新反應良好。」他並補充說：「我們還體認外部環境仍然充滿挑戰，未來幾周客流量仍會很高。」

Lululemon 股票在周五 (9 日) 盤前交易下跌了 7%。

該公司的營收 18.6 億美元和每股獲利 2 美元都超出華爾街的預期。 該運動服裝品牌在其他領域也展現出強勁的同比增長，可比銷售額成長 22% 和直接面向消費者的營收成長 34%，也都超過華爾街預期。

該公司還提高全年每股獲利和營收的財測。

JJK Research Associates 分析師克魯平伯 (Janet Joseph Kloppenburg) 表示，「在 12 月前 10 天還沒看到大幅降價」。「我對所看到的很滿意。我認為假期期間會有明顯的贏家和輸家，而 Lululemon 就是贏家。」

她特別強調 Lululemon 的毛利率疲軟，這是獲利能力的指標，是該股價格下跌的潛在原因。Lululemon 第 3 季毛利率為 55.9%，低於分析師預期的 56.7%。

Luluemon 財務長法蘭克 (Meghan Frank) 表示，更大的降價幅度、庫存撥備和外匯損失，導致公司獲利率下降。 但法蘭克和麥唐納都為公司增加庫存進行了辯護；上季庫存同比增加了 85%。

麥唐納表示，Lululemon 去年「庫存太少」，本季刻意增加了庫存。他指出，主要新增庫存來自外套和時尚腰包等類別。

法蘭克說，「我們對庫存進行了戰略定位，以便今年能夠跟上客人的需求。」

通貨膨脹情形還沒出現在運動休閒方面。麥唐納表示，該零售商已經提高產品售價約 10%，但該公司對其定價仍然「滿意」，「我們會繼續監控通膨，但我認為我們的定價決策有助於推動今年的銷售趨勢，我們將繼續採取類似的方法來展望明年。」