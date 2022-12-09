〈財報〉Lululemon Q3庫存激增 Q4財測疲弱但上修全年展望 盤後仍挫逾7%

瑜珈和高價運動服飾大廠 Lululemon 周四 (8 日) 盤後公布第 3 季財報，營收和獲利均優於華爾街預期，但第 3 季庫存激增且第 4 季財測疲弱，引起盤後跌逾 7%。

然而，該公司上調全年財測與利潤，表明美國富裕消費者對其高價瑜伽褲、跑步短褲和腰包的需求強勁。

近時確認，Lululemon (LULU-US) 周四收高 0.59% 至每股 374.51 美元，盤後下挫 26.51 美元或 7.08%，報每股 348 美元。

F2022 Q4 財測 vs. 分析師預測

調整後 EPS：4.20-4.30 美元 vs. 4.30 美元

營收：26.05-26.55 億美元 vs. 26.49 億美元

F2022 全年財測 (2023 年 1 月 29 日止)

調整後 EPS：9.87-9.97 美元 (先前為 9.75-9.90 美元)

全年營收：79.44-79.94 億美元 (先前為 78.65-79.40 億美元)

F2022 Q3 財報關鍵數字 vs Refinitiv 分析師預測

調整後 EPS：2 美元 vs 1.97 美元

營收：年增 28% 至 18.6 億美元 vs 18.1 億美元

淨利：2.555 億美元或每股 2 美元 (去年同期：1.878 億美元或每股 1.44 美元)

同店銷售：增加 22% vs 19% (根據 Street Account 預測)

執行長 Calvin McDonald 說：「假期購物季有個良好的開始，黑五當天創下公司史上銷售額和商店客流量最大的一天，但我們知道外部環境仍充滿挑戰，接下來還有幾周高交易量。」

該公司表示，由於消費者減少支出，第 3 季度庫存激增。但高收入的消費者並未因高通膨而縮手，且克服 Lululemon 等各家公司漲價的打擊，持續帶動對 Lululemon 運動服的需求。

該股今年迄今下跌約 4%，表現遠優於同期下跌約 17% 的 S&P 500 指數，周四收在每股 374.51 美元，市值達到 477.5 億美元。