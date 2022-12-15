一文掌握Fed最新決策：明年終點利率更高、2024年才降息、下修GDP成長預測

美國聯準會 (Fed) 周三 (14 日) 結束今年最後一次決策會議，一如預期將升息幅度降至 2 碼，使利率達到 4.25% 至 4.5% 目標區間，但考慮到通膨風險，多數委員預估明年終點利率將高於 5%，並下修明年經濟成長預測、上調失業率預估。

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 聲明指出，為了實現足夠嚴格的政策立場，讓通膨回落到 2% 的目標水平，委員會認為持續升息 (ongoing hikes) 是適當的，且將繼續減持美國公債和機構不動產抵押貸款證券 (MBS)，如 5 月發布的縮表計畫所述。整體來看，本次聲明與上月差異不大。

聯準會最新利率聲明與主席鮑爾記者會重點摘錄

聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) (圖：AFP)

重點一：明年終點利率估更高

最新利率點陣圖顯示，19 位 FOMC 政策制定者中，有 17 位預估明年基準利率將高於 5%，7 位預估會破 5.25%，終點利率中位數預估值為 5.1%，高於 9 月時預測的 4.6%。

FOMC 利率點陣圖 (圖：聯準會)

鮑爾在記者會上表示，儘管過去一年已顯著收緊金融情勢，Fed 的政策立場還不夠嚴格，這也是為何聲明中指出持續升息是合適的。

鮑爾沒有暗示是否會在下次會議維持或放慢升息步伐，僅稱 2 月升息幅度取決於接下來的經濟數據。

他說：「現在我們走多快沒有那麼重要，更重要的是最終水平為何，在某個時間點，問題會變成限制性立場會持續多久，但我會說現在最重要的問題不再是速度，這也適用於 2 月的會議。」

重點二：2024 年才會降息

談到降息可能性，鮑爾表示，在考慮調降基準利率之前，央行必須對通膨路徑充滿信心。雖然許多投資人認為通膨已觸頂，且將在明年下滑，但與會官員認為通膨風險仍「偏向上行」。

鮑爾指出，商品和服務的價格壓力依舊明顯，且黏性的服務業通膨恐促使央行繼續升息，這也是央行預期利率必須在一段時間內維持高檔的原因。

他說：「歷史經驗強烈警告不應過早放寬政策，在委員會確信通膨持續回落到 2% 之前，我不認為我們會考慮降息。」

從利率點陣圖來看，多數 FOMC 成員預期降息將始於 2024 年。只有 2 位預估 2024 年利率將高於 5%，有 7 位預估利率落在 4%-4.25% 區間，且有 5 位預估利率將低於 4%。

重點三：下修明年經濟成長、上修失業率與通膨預估

從本次給出的經濟預測摘要 (SEP) 來看，更高的利率勢必會進一步影響美國經濟。

2022 年至 2025 年的美國 GDP、失業率和通膨預估值 (圖：聯準會)

根據周三公布的預估中位數，Fed 將 2023 年經濟增長率下修至 0.5%，低於上次預測的 1.2%，失業率則自原本預期的 4.4% 升至 4.6%。

通膨方面，2023 年核心個人消費支出 (PCE) 物價指數估升至 3.5%，雖低於今年的 5.6%，但高於上次預測的 3.1%。

重點四：經濟軟著陸仍有機會

鮑爾認為，美國仍有可能避免經濟衰退，尤其是在通膨持續下滑的情況下。

當被問到美國經濟是否難以實現軟著陸，他說：「不，我不會這麼說，在某種程度上，我們必須將利率維持在較高水平，以應對更長期的通膨，我認為這會讓空間縮小，但若較低的通膨得以持續，這肯定會更有可能。」

市場反應

利率決議發布後，鮑爾在記者會上的發言令市場情緒低落，美股主要指數回吐漲幅，隨後翻黑，美元指數和美債殖利率短線拉高後回落。

周三收盤，道瓊工業指數收跌 142.29 點或 0.42%，標普 500 指數收黑 0.61%，那斯達克綜合指數跌 0.76%，費城半導體指數挫 1.57%，美元指數小跌 0.4%。

華爾街分析

Interactive Brokers 首席策略師 Steve Sosnick 表示，更高的點陣圖加上基本沒變的聲明，是對 2023 年利率觸頂、暫停緊縮和政策轉向預期的反擊。

Richard Bernstein Advisors 副投資長 Dan Suzuki 認為，增長預測放緩，但升息次數更多，這對市場來說不是很好的組合。目前市場更大的不確定因素在於經濟成長，而不是聯準會。

道明證券 (TD Securities) 美國總體經濟策略師 Oscar Munoz 表示：「他 (鮑爾) 的言論符合點陣圖想要說的，且沒有像之前幾次會議一樣淡化這些點，這本身就是鷹派。」

Principal Asset Management 首席全球策略師 Seema Shah 指出：「聯準會對經濟衰退的說法依舊模稜兩可，但多數官員認為風險傾向下行，可以說他們對經濟前景的擔憂，遠比他們願意承認的還要更多，這可能為近期的熊市反彈敲了一記喪鐘。」