美國上周初領失業金人數意外下滑至21.1萬人 創9月以來新低

美國勞工部周四（15 日）公布最新失業金數據，上周經調整後初領失業金人數報 21.1 萬人，創今年 9 月以來新低，較修正後前值 23.1 萬減少 2 萬人，低於市場預期的 23 萬人；續領人數報 167.1 萬人，符合市場預期，較修正後前值增加 1,000 人，數據顯示美國經濟疲軟之際，就業市場仍展現彈性。

截至 12 月 10 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 21.1 萬人，與市場預期一致，修正後前值報 23.1 萬人，4 周移動平均值報 22.72 萬人。

截至 12 月 3 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 167.1 萬人，較上周未修正後的 167 萬人增加 1,000 人，符合市場預期的 167.1 萬，4 周移動平均值報 158.2 萬人。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

申請失業金人數每周起伏不定，特別是在節假日前後。經濟學家聚焦續領失業金人數，因為該數據可表明民眾找工作的難度有多大，進而判斷就業市場冷熱。

美國聯準會（Fed）為抑制通膨而採取激進的經濟降溫措施，但迄今為止美國就一場在很大程度上仍保持彈性。儘管包括科技和銀行在內的企業開始裁員，但其他產業的招聘狀況仍保持強勁，工人也受惠薪資的快速上漲，然而隨經濟放緩，Fed 本周上調明年失業率預期。