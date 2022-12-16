俄羅斯下家：仍與麥當勞維持聯繫 確保銷售條款獲得履行

俄羅斯麥當勞的新老闆表示，在今年稍早退出俄羅斯市場後，麥當勞 (MCD-US) 仍定期與其俄羅斯的繼任品牌進行接觸，以確保銷售條款得以履行。

麥當勞與前加盟商 Alexander Govor 達成的協議包括新品牌 Vkusno & tochka 必須遵守的一系列要求，包括對品牌、配色方案和產品使用的限制。

新老闆 Alexander Govor 本周表示，他和管理團隊定期經由視訊連線與前母公司交談。他說，這些談話包括新公司如何堅持協議中制訂的「路線圖」。

CEO Oleg Paroev 告訴《路透》，「我們不是在談論它們該如何以某種方式參與我們的業務，這些早就不必談了。」他宣布即將推出一款名為「Big Hit」的新漢堡，其實就是「大麥克」漢堡的分身。

他說：「我們將繼續就我們誠實地執行所承諾要做的一切，與該公司進行溝通。」

麥當勞發表聲明表示，它已於今年稍早時完全退出俄羅斯市場。並表示，「我們仍然關注購買者對去品牌化的堅持，以及他們在出售和退出我們在該國的業務方面做出的相關承諾。」

由於俄羅斯對烏克蘭採取軍事行動，許多西方企業已撤離俄羅斯。麥當勞以未公開的費用順利將業務出售給 Govor，但提列了 14 億美元的非現金費用，並減記了 3 億美元的年營收。

雖然一些品牌因繼續從俄羅斯賺錢而受到批評，但麥當勞是最先停止運作並最終放棄該市場的品牌之一，與其繼任者 Vkusno & tochka 簽署一項協議，相關細節正在逐漸浮出水面。