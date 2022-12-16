〈美股盤後〉鷹派Fed大殺四方 道瓊暴跌逾760點 費半遭血洗逾4%

聯準會維持鷹派基調，澆熄明年降息希望後，英國和歐洲央行週四 (15 日) 跟進延長升息週期，經濟衰退疑慮升溫，恐慌指數 VIX 飆高，美股週四慘遭空頭血洗，所有板塊倒成一片，道瓊收盤暴跌逾 760 點，標普收黑近 2.5%，那指重挫超過 3%，費半崩跌逾 4%。

政經方面，聯準會週三宣布升息 2 碼，放緩升息步調之餘，但聯準會主席鮑爾警告，近期通膨可能減弱的跡像，不足以讓聯準會相信對抗通膨的戰爭已取得勝利。

聯準會暗示明年終點利率可能突破 5%，要等到 2024 年才會降息。市場則預計明年還會有 2 次升息，每次升息至少 1 碼。

英國央行和歐洲央行週四跟進升息 2 碼，並延長升息週期，加劇全球經濟陷入衰退的擔憂。

此外，美國擴大對中國晶片產業的打擊，美國將中國記憶體晶片製造商長江存儲 (YMTC) 等 36 家科技公司列入貿易黑名單，其中包含 21 家中國主要人工智慧 (AI) 晶片公司、9 家涉嫌尋求支持中國軍事現代化企業等。

中概股下市風險降溫，美國對中概股審計將迎來尾聲，美國上市公司會計監督管理委員會 (PCAOB) 週四宣布，已獲得對總部位於中國及香港的企業進行全面審計的權限，創 PCAOB 史上首見。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.51 億例，死亡數突破 666 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 127 億劑疫苗。

週四 (15 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊一片血染，能源股領軍下殺。 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王無一倖免。蘋果 (AAPL-US) 下跌 4.69%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 4.43%；微軟 (MSFT-US) 下跌 3.19%；Meta (META-US) 下跌 4.47%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 3.42%。

道瓊成分股幾乎全黑。IBM (IBM-US) 大跌 5%；迪士尼 (DIS-US) 下跌 3.89%；陶氏化學 (DOW-US) 下跌 3.56%；Salesforce (CRM-US) 下跌 3.2%；3M (MMM-US) 下跌 2.94%。

費半成分股全數下滑。NVIDIA (NVDA-US) 下跌 4.09%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 4.63%；德儀 (TXN-US) 下跌 3.30%；美光 (MU-US) 下跌 4.67%；英特爾 (INTC-US) 下跌 3.93%；高通 (QCOM-US) 下跌 4.17%；AMD (AMD-US) 下跌 3.48%。

台股 ADR 齊跌。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.46%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.42%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 3.05%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.52%。

企業新聞

有「女股神」稱號、執掌方舟 (Ark) 投資管理公司的伍德 (Cathie Wood) 堅定看多特斯拉，週三逢低買入共近 75,000 股特斯拉股票，特斯拉 (TSLA-US) 週四逆勢收紅 0.55% 至每股 157.67 美元，終止連續三個交易日下滑頹勢，市值仍跌破 5000 億美元大關。

威騰電子 (WDC-US) 暴跌 10.10% 至每股 32.21 美元。華爾街投行高盛將威騰電子（Western Digital）股票評等下調至「賣出」，反映快閃記憶體市場持續低迷。

Netflix (NFLX-US) 重挫 8.63% 至每股 290.41 美元。外媒 Digiday 週四援引消息人士報導，串流媒體龍頭 Netflix 未能達到向廣告商提供的廣告方案收視保證，Netflix 允許廣告商收回尚未投放的廣告費用。

經濟數據

美國 11 月零售銷售月率報 - 0.6%，預期 - 0.1%，前值 1.3%

美國 11 月零售銷售年率報 8.07%，前值 7.35%

美國 11 月核心零售銷售月率報 - 0.2%，預期 0.2%，1.3%

美國上周初領失業金人數報 21.1 萬人，預期 23 萬人，前值 23.1 萬人

美國上周續領失業金人數報 167.1 萬人，預期 167.1 萬人，前值 167 萬人

美國 11 月工業生產月率報 - 0.2%，預期 - 0.1%，前值 - 0.1%

美國 12 月費城 Fed 製造業指數報 - 13.8，預期 - 10，前值 - 19.4

美國 12 月紐約 Fed 製造業指數報 - 11.2，預期 - 1，前值 4.5

華爾街分析

終點利率明年可能會達到 5% 以上並維持一段時間的訊號是美股週四慘跌的罪魁禍首。

瑞銀全球財富管理高級美股策略師 Nadia Lovell 表示：「我們對美股走跌並不感到意外，聯準會不會按照市場預期的方向前進，聯準會週三發出了明顯不同的鷹派訊號。」

Capitol Securities Management 經濟策略師 Kent Engelke 稱：「聯準會今年大幅升息對許多股市投資人來說是一劑強效藥，他們希望升息週期不要太長，儘管最近通膨方面有所緩和，但聯準會堅定表示不能輸掉這場關於通膨的戰爭，因此週四出現了拋售潮。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主