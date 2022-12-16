〈美股熱門股〉傳廣告方案收視不佳 Netflix退款給廣告商 股價重挫逾9%

根據外媒 Digiday 周四（15 日）援引知情人士消息報導，串流媒體龍頭 Netflix 未能達到向廣告商提供的廣告方案收視保證，Netflix 允許廣告商收回尚未投放的廣告費用，消息傳出後 Netflix 盤中股價重挫逾 9%。

截稿前，Netflix(NFLX-US) 盤中股價下跌 9.28%，每股暫報 288.33 美元。

據 Digiday 報導，實際的收視率和 Netflix 向廣告商保證的收視率落差因廣告而一，但知情人士透露，對於部分廣告商，Netflix 的實際視收率只有預期觀眾數的 80%，在無法兌現承諾的情況下也沒有足夠庫存可以應對的情況下，只好把錢退回去給廣告商。

報導指出，廣告商只願意付成功向觀眾投放廣告的費用，Netflix 將在本季末把尚未使用的廣告費用退還給他們。Netflix 的作法獲得掌聲，這種作法與傳統電視廣告形成鮮明對比，傳統電視廣告商對於未完成的廣告收視承諾，只能在未來以廣告庫存的形式彌補。

Netflix 發言人對上述報導拒絕置評。

Netflix 的低價含廣告的訂閱方案於 11 月 3 日推出，每月 6.99 美元，平均每小時有 4 到 5 分鐘的廣告，每個廣告長度為 15 或 30 秒，在影片內容之前和期間播放。Netflix 對廣告內容會進行篩選，阻止那些不適合的廣告在自己平台上投放。

根據 Netflix 先前和廣告商分享的一份文件中顯示，預估到今年年底，其含廣告的低價訂閱方案獨立觀眾數量將達到 440 萬，其中 110 萬來自美國；到明年第三季，該數字將超越 4,000 萬，其中 1,300 萬來自美國。

含廣告的訂閱方案策略對 Netflix 下半年股價起到提振作用，另外財報的改善也是股價回升的動力。