怪罪馬斯克分心 特斯拉市值跌破5000億美元

投資人怪罪特斯拉執行長馬斯克分心經營推特，特斯拉週三 (14 日) 黯然收黑，連續第三個交易日收黑，市值罕見跌破 5000 美元大關。

電動車龍頭特斯拉股票是今年主要汽車製造商和科技企業中表現最差的股票之一，投資人主要擔心馬斯克專注於經營推特可能無法有效經營特斯拉，而馬斯克可能會拋售更多特斯拉股票來支撐這家搖搖欲墜的社群媒體平台。

特斯拉 (TSLA-US) 週三續跌 2.58% 至每股 156.80 美元，連續第三個交易日走低，市值跌破 5000 億美元。自 9 月底以來，特斯拉已跌超過 40%，而標準普爾 500 指數則上漲約 12%。

投資人認為，特斯拉股價走勢與總體經濟無關，這一切都馬斯克分心經營推特，及馬斯克失控行為的過錯。馬斯克讓推特放寬言論限制的右派政治人物，還時常使用極右派字眼攻擊美國民主黨和進步派人士。

投資人認為，特斯拉股價走勢與總體經濟無關，這一切都馬斯克分心經營推特的錯 (圖片：AFP)

自稱是馬斯克粉絲的廖凱原 (Leo KoGuan) 是特斯拉第三大自然人股東。他在週三推特抱怨：「馬斯克放棄特斯拉，特斯拉沒有執行長了。我們只是等著被割韭菜嗎？投資人需要像蘋果庫克這樣的劊子手，而不是馬斯克。」

擁有價值約 5,000 萬美元特斯拉股票的 Future Fund 董事總經理 Gary Black 週三推文指出：「馬斯克是一位傑出的商界領袖，他很快就會意識到 (如果不是已經意識到的話)，他分化政治觀點正在損害客戶特斯拉的看法。」

Black 週二也推文抱怨：「今天特斯拉沒了執行長。」

特斯拉大股東抱怨，特斯拉沒了執行長 (圖片：AFP)

推特問題一籮筐也嚴重影響特斯拉品牌形象，《紐約時報》報導，馬斯克指示推特拖欠辦公室租金，甚至考慮不付數千名員工資遣費。

馬斯克週二表示，他將確保特斯拉股東長期受益於推特，但沒有進一步說明解釋。

除了馬斯克分心經營推特，多重利空逆風吹起，皆讓特斯拉今年股價急速下墜，包括供應短缺、原物料上漲壓縮獲利、中國封控措施使上海廠生產中斷，以及電動汽車需求擔憂。

近期還傳出特斯拉計劃暫停上海廠生產，將在 12 月 25 日至明年元旦之間暫停 Model Y 電動車裝配工作。

高盛週二下調特斯拉目標價，從先前的每股 305 美元下調至每股 235 美元，同時下調對特斯拉第四季交車量和毛利率的預估，以反映供需疲軟。