路透：中芯擴增成熟製程晶片產量 美國警鈴大作

中國最大晶片商中芯國際 (SMIC)(00981-HK) 正在衝刺傳統製程晶片的產量，雖然是成熟技術，卻因扮演眾多產業供應鏈的關鍵角色，仍讓美國警鈴大作並促使一些議員試圖遏止，中國據傳明年推出人民幣 1 兆元的半導體產業扶植計畫，更升高美國這層顧慮。

美國自川普政府時代開始打擊中國發展高科技的企圖心，先是阻止電信巨擘華為進入美國市場並取得美國技術，拜登政府上台後，今年又祭出一連串出口管制。但現在連成熟製程都引起美國擔憂，原因為何？

路透周二 (13 日) 獨家報導，中國正在制定規模超過人民幣 1 兆元的半導體業扶植計畫，最快明年第 1 季執行，此舉象徵中國朝晶片自給自足邁出第一步，抗衡美國的牽制行動。TechInsights 晶片經濟學家 Dan Hutcheson 表示，這可能讓美國和盟友更進一步加強管制。

中國觀察家說，中國向來的策略是靠低廉產品取得市場主導地位，太陽能板、5G 電信設備都是如此，隨著北京當局為半導體業推出產業扶植計畫，成熟製程晶片可能是下一個。

川普時代擔任白宮國家安全副顧問博明 (Matt Pottinger) 說：「這會讓中國對依賴 28 奈米晶片的每個國家、每個產業，都掌握深具脅迫性的籌碼。這在晶片世界是很大一塊市場。」

28 奈米技術從 2011 年大量使用，至今仍廣泛應用在汽車、武器，以及爆炸性成長的物聯網 (IoT)。

TechInsights 的 Hutcheson 指出，市場最擔心中國會利用政府補貼低價傾銷晶片，中國若推出新一輪振興方案，可能會進一步提高這類晶片的產量。

一旦產品充斥市場，一般規模的公司將無法營利，也難以競爭。因此美國一些議員試圖購過國防預算立法，牽制中芯。

美國參議員本周可望通過「2023 年國防授權法」，包括禁止美國政府使用中芯以及另外兩家記憶體廠生產的晶片。該法在立法的五年內開始實施，目前還不清楚對中芯會造成何種影響。

在美國出口管制措施下，中芯幾乎已經無法生產先進晶片，因此更大力發展成熟技術，自 2020 年以來宣布興建四座晶圓廠。

顧能 (Gartner) 晶片分析師 Samuel Wang 說，等到這些廠房開始運作，中芯的產量將躍增為目前的三倍以上。不只如此，中國各地新建造的晶圓廠正如雨後春筍出現。

他說，產量增加將讓晶片價格承受下跌壓力，2024 年初將開始感受到影響，到 2027 年左右全面爆發。

Bernstein 研究公司的晶片亞洲分析師 Mark Li 說，中芯已經逐漸成為台灣聯電 (2303-TW)、美國格芯 (GFS-US) 強大的競爭對手，「中芯比其他業者更願意提高低階 (晶片) 產能，尤其是過去兩年來短缺的部分。現在雖然不是問題... 但天曉得，也許幾年後會有一次短缺，產能就會變成大問題。」