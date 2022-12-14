OPPO發表第二顆自研晶片 新一代AR智慧眼鏡也亮相

OPPO 今 (14) 日舉辦 2022 未來科技大會，發表多款新技術與新產品，尤其外界高度關注的第二顆自研晶片 MariSilicon Y 也在會中展示，為採用 6 奈米製程的藍芽旗艦 SOC，另外，新一代 AR 眼鏡 Air Glass 2 也亮相，重量只有 38 克，為目前全球最輕薄的智慧眼镜。

OPPO 近年啟動馬里亞納計畫，期望透過自研晶片強化自家產品競爭力，也從聯發科 (2454-TW) 挖角前共同營運長朱尚祖、無線通訊事業部總經理李宗霖等多位大將，展現自研晶片的決心。

OPPO 去年已發表首顆自研晶片，同樣採用台積電 (2330-TW)(TSM-US)6 奈米製程，為影像處理晶片 SOC，命名為 MariSilicon X，此次則在 MariSilicon Y 進一步採用 N6RF 製程，相較現今市面上普遍的 16 奈米領先兩個世代。

OPPO 看好，MariSilicon Y 可有效解決用戶體驗中音質與 AI 的痛點，成為下一代旗艦藍牙設備搭載的晶片，藍芽最快傳輸速率達 12Mbps，實現無損音訊，也提供 AI 算力，首次在耳機端側實現聲音分離技術。

此外，OPPO 也推出新一代 AR 智慧眼鏡 Air Glass 2，採用自家研發的樹脂衍射光波導鏡片，重量僅 38 克，且此次搭載的微型光機體積較上一代縮減 40%，能進行提詞、語音翻譯、導航、提醒和語音轉文字功能。