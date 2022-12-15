全台首個風力太陽能基地台啟用 提升花蓮同禮部落網路涵蓋率

遠傳 (4904-TW) 響應政府政策，今 (15) 日攜手國家通訊傳播委員會 (NCC) 與其他電信商挺進花蓮大同大禮部落，打造全台首個結合風力和太陽能發電的基地台，由於受到環境限制，該基地台耗時 6 年共 3400 萬元才完工，預期將大幅提升同禮部落、砂卡礑林道的網路涵蓋。

花蓮大同大禮部落位在砂卡噹溪、立霧山、清水大山之間，海拔約 800-1000 公尺，除了無台電電力供應、也無對外道路，僅能靠徒步方式抵達。

由於環境限制，在 NCC 指導下，遠傳主導設計出全台第一個結合風力與太陽能發電的基地台，大幅提升供電穩定性，確保通訊不中斷，可作為離島或電力未達區建置基地台的示範點。此外搭配微波變頻技術提升效能，可有效減少基地台 66% 耗電量。

此項計畫由 NCC 督導、遠傳統籌主導，連結太魯閣國家公園管理處、花蓮縣政府、秀林鄉公所、台電、電信同業等多方單位，歷經環評、水土保持申請、地質查勘、土地承租等作業。

遠傳 2018 年第一次登山會勘，歷經履勘、選點、設計到站台開工建置。此外，風力發電、太陽能板、基地台等工程設備重達約 129 公噸，皆需透過流籠與人力搬運上山，前後歷時 6 年竣工，耗資 3400 萬元，搬運及施工人員上百人次，才完成在太魯閣高山崚嶺裡建置基地台。

遠傳網路暨技術群代理執行副總郭峻杰表示，2015 年自主發起加山計畫，系統性的提升偏鄉與山區通訊品質；遠傳全台待命的工程人員經常與救難人員，於第一時間抵達災害現場，希望能發揮資通訊業者的影響力，善盡社會責任。