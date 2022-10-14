電信業首家 遠傳通過ISO 20400永續採購指南

遠傳電信 (4904-TW) 今 (14) 日榮獲 BSI 英國標準協會頒發「ISO 20400 永續採購指南」(Sustainable Procurement-Guidance) 驗證證書，為全台第一家通過第三方驗證的電信業者。此外，遠傳在 2019 到 2021 三年內綠色採購的金額總計更超過 11 億元，且連年提升，並編製首本永續採購報告書，證明遠傳推動永續供應鏈的決心與努力。

遠傳電信總經理井琪出席頒證儀式時表示，遠傳期待能成為推動永續採購之標竿企業，而 ISO 20400 強調風險管理及鑑別管理措施優先順序，並將 ESG 納入採購流程中，使採購目標能與組織目標一致，同時也能將 ESG 推廣至供應鏈夥伴，這是遠傳一直以來努力的方向，也是遠傳能在 2021 年底導入 ISO 20400 後能快速通過、成為電信業首家取得認證的關鍵。

井琪強調，遠傳 ISO 20400 接軌國際原則，遵循國際供應鏈管理協會 (ISM) 所制定，包括反貪腐、多元包容、環境、企業倫理、財務誠信、世界公民、健康與安全、人權、勞工權利、永續供應鏈及透明度共 11 項之永續及社會供應鏈管理指導原則。在國際評比方面，遠傳連續第二年名列碳揭露專案 CDP 供應商議合評比（Supplier Engagement Rating）「領導級」企業排行榜，2021 年氣候變遷議合的管理績效排名於全球企業前 8%，顯見遠傳攜手供應商共同應變氣候變遷風險的行動獲得國際肯定。

BSI 謝君豪營運長表示，遠傳這幾年重視永續議題，陸續導入碳盤查、環境、能源、職業安全衛生管理等國際標準，本次榮獲由英國標準協會 BSI 頒發首家電信業通過 ISO 20400 永續採購標準查核，藉此實現永續影響力，透過國際標準深植供應鏈永續生態系。遠傳率先通過此項查核，也引領電信業邁向實踐永續之路。

遠傳自 2017 年便確立「2018-2025 年永續發展策略藍圖」，發揮影響力推動永續供應鏈、提升廠商 ESG 永續績效便是重點之一。因此，遠傳設有「供應商企業社會責任準則」，將 ESG 相關要求納入供應商規範，也要求供應商每年簽署「企業社會責任自主聲明書」及「誠信經營守則同意書」、新供應商亦需強制填寫「ESG 量化評鑑表」，並且每年定期進行供應商評鑑與 ESG 實地稽核，評鑑結果於採購系統要求供應商進行確認，並在供應商大會予以公開表揚。

為攜手供應商擴大永續影響力，遠傳也分別在八月、九月邀請供應商舉行了「循環經濟創新價值鏈工作坊」、「供應商碳盤查啟動說明會」，積極尋求氣候變遷解方、創造商機，並協助供應鏈執行「碳盤查 - 減量 - 中和」之工作。未來，遠傳將以 ISO 20400 永續採購指南為基礎，持續強化供應鏈管理作為，以提升供應鏈市場績效指標包括 QCDS（品質 Quality、成本 Cost、交期 Delivery、服務 Service）表現及 ESG 績效表現，與供應商夥伴共同打造優質及具韌性之永續供應鏈。

井琪也宣布，除了 ISO 20400 永續採購指南，遠傳決定正式響應由經濟部中小企業處推動的「Buying Power 社會創新產品及服務採購獎勵機制」，用企業採購的力量支持本土優良社會企業的產品，善盡企業社會責任的同時也為社會創新盡一份心力。