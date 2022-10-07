〈電信攻ESG〉自建+外購綠電 遠傳提前2048年全面使用再生能源

遠傳 (4904-TW) 總經理井琪今 (7) 日表示，透過子公司旭天自建太陽能，以及外購綠電方式，除了 2030 年所有 IDC、辦公室、門市全面使用再生能源外，提前至 2048 年前全公司 100% 使用再生能源以及淨零碳排。

台灣通訊學會今 (7) 日舉行 2022「淨零碳排永續未來」研討會，井琪以「遠傳大人物 實踐 ESG 永續之路」為主題，分享遠傳如何落實減碳。

據遠傳碳排量盤查顯示，去年用電量約 6.11 億度，其中 71% 來自基地台，大型機房占 12%、IDC 占 14%，門市占 2%、辦公室則占 1%。

此外，2015-2021 年間，台灣行動服務用戶每月平均數據用量成長 3 倍，井琪指出，事實上當 5G 訊物服務成長至 50-60% 時，預估用電量將會是 4G 的 1.63 倍，雖然 5G 耗電較高，不過基地台傳輸量也大增，5G 基地台能源效率是 4G 的基地台的 4-7 倍。

遠傳在 5G 佈建上，透過 AI 選點和優化網路方式，減少 3000 多站的設備佈建，此舉不僅年省 6000 萬度電，也就是 3 萬噸碳排，相當於 77 座大安森林公園，同時能提供世界級的網路服務與體驗。

遠傳在建物及機房上積極採用 5G「大人物」技術，如板橋雲端運算中心 TPKC 發展節能永續、智能環控、智能安防、敏捷辦公商用智慧建築管理平台；機房方面，以 AI 大數據機動調整機房空調運轉，相較 2017 年減少 11% 的電力使用效率，年省百萬用電度數。

遠傳門市及辦公室利用物聯網技術，提升用電資料管理效率，同時建立智慧能源管理系統 (EMS)，每年可節省門市總用電量 10%。