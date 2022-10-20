IDC 2022未來企業大獎 遠傳總座井琪榮獲年度CEO

IDC(國際數據資訊) 今 (20) 日舉辦年度「2022 未來企業大獎」台灣頒獎典禮，遠傳 (4904-TW) 總經理井琪帶領公司成功數位轉型、創造營收第二成長曲線獲肯定，榮獲年度 CEO 大獎 (2022 CEO) 殊榮，是資通訊產業中唯一獲獎的企業！

此外，遠傳以「AI 偵測詐騙電話」專案獲得「營運模式創新獎」，由遠傳資訊暨數位轉型科技群執行副總胡德民出席受獎，再次證明遠傳運用 5G「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）核心技術推動企業數位轉型、加速創新應用落地的卓越成就。

遠傳近年推動數位轉型成效有目共睹，董事長徐旭東於 2018 年率先成立台灣電信業第一個「轉型辦公室」，在井琪博士接任首席轉型長、總經理的帶領下，從傳統電信業者轉型為科技服務公司，利用 5G「大人物」技術發展消費者創新數位服務、企業資通訊解決方案，成功創造第二成長曲線，電信本業、新經濟在疫情逆風中仍雙雙逆勢成長。更善用核心優勢創造社會正面影響力，包含利用 AI 攔截詐騙電話與簡訊，防堵民眾受騙；推出全台第一個 5G 遠距診療服務，迄今已導入全台 12 縣市、33 個鄉鎮，讓偏鄉醫療零距離。

遠傳總座井琪表示：「很榮幸獲得 IDC 的肯定，都要歸功於遠傳管理團隊和所有同仁共同的努力，與徐董事長的大力支持，才能讓創新轉型、將心比心的文化紮根於組織，一起創造佳績。回台四年，是一段快速成長學習的過程，除了透過許多產業先進在報章雜誌分享典範，還有機會當面交流和請益，都讓我獲益良多。還有我們的合作夥伴、新創團隊和同業也都給我許多啟發，自己覺得十分幸運、也樂在其中。未來遠傳將持續發展多元創新的 5G 應用、提供我們消費者有溫度的差異化服務、協助更多企業夥伴轉型升級，共同投入環境永續 ESG 的大業，一起『寶衛地球，讓愛遠傳』」。

井琪總經理強化開放溝通、資訊透明、關懷文化，「員工淨推薦值」（eNPS）從 2019 年推薦淨值負 2，一路上升至 2022 年最新調查高達 74，大幅提升員工向心力。除了本次被評選為「年度 CEO」，井琪總經理亦連續兩年蟬聯《機構投資者》「最佳 CEO」第一名，去年獲頒《亞洲金融雜誌》「最佳 CEO」、《哈佛商業評論》首屆鼎革獎之「數位轉型領袖獎」等殊榮，經營管理成效斐然，備受國內外評鑑機構肯定。

此外，遠傳這次以「AI 偵測詐騙電話」專案獲得本屆「營運模式創新獎」殊榮，遠傳自 2018 年起即以「大人物」技術協助警方展開「打詐」霹靂行動，將詐騙電話資料進行大數據分析，並利用機器學習模型找出詐騙電話行為，成功讓詐騙電話數量減少近 9 成，獲刑事局頒獎表揚；至今持續因應詐騙手法不斷變化進行模型調整、多方防堵，包含 2020 年從源頭攔截高達 9 成以上詐騙簡訊，就是要揪出詐騙犯、守護台灣民眾的荷包，「打詐」戰功獲評審高度肯定，是電信業名副其實的「打詐模範生」！