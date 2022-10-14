〈遠傳5G專網〉企業需求迫切 看好每年專案量雙位數成長

5G 開台至今超過兩年，遠傳 (4904-TW)5G 專網客戶領域，從科技、醫療業擴展至傳產、電商等，隨著企業對於廠區產線效益提升需求增加，帶動專網需求迫切，光是今年前 8 月專案量就超過前兩年，看好未來每年維持雙位數成長。

遠傳企業暨國際事業群協理梁翔渝表示，受到疫情影響，人口紅利退去，當企業要導入高效率自動化產線，或是加入電子圍籬、車牌偵測系統等環境安全應用時，發現既有 Wifi、4G、有線網路已經無法滿足、面臨瓶頸，此時就凸顯 5G、專網的重要性。

梁翔渝指出，專網建置速度取決於企業數位化能力，由於每家場域不同，所需使用的應用也有差異，因此專網均以客製化來打造。若場域僅需建置網路基礎設備只需要 1-3 個月即可完成，如果牽涉到開發新應用，從前端溝通到安裝至少需要 1-2 個季度。

梁翔渝說，5G 開台初期客戶多是與 5G 連結度高的科技業，如聯發科等 IC 設計大廠、網通廠、晶片廠等，近期客戶領域更多元，包括展演中心、PCB、電商、石化、螺絲、扣件業等不同傳產業者。

以電商業者來看，過去主要是以人撿貨，不過疫情帶動自動倉儲需求迫切，需要機器高速撿貨、理貨等，遠傳攜手合作的電商業者，其倉儲導入 5G 專網應用後，營運邏輯調整為「以貨就人」(Goods to Person)，整體整貨效率提升 3-5 成。

遠傳合作的電商業者，其倉儲導入 5G 專網應用後，整體整貨效率提升 3-5 成。(圖: 遠傳提供)

遠傳自 5G 開台推出專網後，每年與超過 100 家不同領域的客戶接觸，其中高達 7-8 成業者有意導入 5G 專案，最後實際執行的專案也有超過半數，此外，有 7 成企業客戶是非政府專案，願意自行掏腰包建置 5G 專網。

儘管受到疫情影響，許多場域無法實地訪查，部分專案進度遞延，不過今年遠傳前 8 月 5G 專網專案量，超過 2020 與 2021 年總和，顯見企業對專網需求大幅提升，預期今年全年業績有望年增 2 成，明年年增幅上看 15-25%。