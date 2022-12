汽車零件大廠東陽 (1319-TW) 今 (15) 日公布自結數,累計前 11 月稅前盈餘 25.14 億元,每股稅前盈餘 4.34 元,較去年同期成長 2.5 倍,創 5 年來同期新高。

東陽 11 月營收 17.92 億元,較前月持平,年增 7 %,稅前盈餘 9289 萬元,較前月下滑 59%,公司指出,主因匯兌損失 1.36 億元影響,若排除匯兌因素,稅前盈餘可望較去年同期成長 1.8 倍。

東陽前 11 月累計營收 195.55 億元,較去年同期成長 17%,累計稅前盈餘為 25.14 億元,較去年同期成長 250%,每股稅前盈餘 4.34 元。

東陽為全球塑膠件、鈑金件大廠,其中塑膠件全球市占已達 7 成,鈑金件則超過 3 成。

美國最大產險業者 State Farm 已宣布 12 月起擴大使用 AM 汽車零件賠付或估價,將由先前 6 州擴大至 39 州,可望帶動未來北美市場 AM 需求成長,法人看好,東陽 AM 主攻北美市場,且為全球主要塑膠件供應商,未來可望從中受惠。