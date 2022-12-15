KD永續共好計劃 助特殊兒與社會接軌

科定企業 (6655-TW)) 追求公司成長，也希望帶給台灣這塊土地更有效的回饋，拒絕有害環境的原物料，只生產健康無毒建材，追求減碳生產製程，並種植樹苗於山林… 等等，我們能做的不限於環境友善，KD 永續共好計劃以公益形式，推動環境、社會、弱勢正向發展。

綠綠發芽希望工坊於 2022 年 11 月開幕，歡迎前往享用咖啡、貝果 (圖：綠綠發芽希望工坊提供)

天花板、牆面、櫃體使用 KD 環保批批板 (圖：綠綠發芽希望工坊提供)

KD 環保批批板具防焰、耐磨、99.9% 抗菌及易維護等特性，時常運用於桌面 (圖：綠綠發芽希望工坊提供)

2022 年 KD 永續共好計劃，全額贊助新型態庇護工場「綠綠發芽希望工坊」的室內建材，這隱藏在林口長庚醫院巷弄，是特殊兒勇於主動向人群服務的工作場所，他們經過反覆訓練，排除緊張與害羞，勇敢招攬客人、點餐、準備貝果、咖啡，透過自己的努力賺取報酬！不再單純依靠社會捐款，而是自食其力，勇敢走出屬於他們的人生。



「綠綠發芽希望工坊」有媲美網紅等級的室內環境，供應多家知名品牌食品與禮盒，室內空間從天花板、牆面、桌面… 等各個角落都能看到 KD 環保批批板。KD 環保批批板生產製程可減少 40% 碳排放量，且零塑化劑、零三聚氰胺、零戴奧辛、零重金屬… 是環保、健康兼具的健康建材，確保特殊兒的工作環境安全。

特殊兒在安全與友善的環境中工作，學習獨立作業、建構自信，訓練完成再融入社會，新一批的特殊兒再進行學習，這樣的良善循環相信能帶給台灣身心障礙有正向的發展。科定企業將持續善盡社會責任，為台灣環境、社會、弱勢群體盡一份心力，做到環境永續、社會共好！

【綠綠發芽希望工坊】

營業時間：週一至週六 10:30-19:30

營業地址：桃園市龜山區文昌三街 8-1 號 (捷運長庚醫院站)

營業項目：咖啡飲品、貝果、禮盒

粉絲團：https://www.facebook.com/103788498910312

【科定企業】

科定企業為環保健康建材商，自產自銷 MIT 品牌，榮獲台灣精品獎肯定，環保無毒建材銷售至國內外的室內裝修空間、飯店、公設建案等，為國際產業的領導品牌。

* 環保批批板 了解更多 https://bit.ly/3PVa9vN

* 實績案例 http://bit.ly/3E8KXgC