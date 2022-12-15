Fed放鷹美股倒地 台積電早盤面臨貼息窘境

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (15) 日除息 2.75 元，除息參考價為 478 元，由於美國聯準會暗示 2024 年才會開始降息，鷹派預測澆熄市場樂觀情緒，美股全面收黑，也拖累台股表現。台積電早盤面臨貼息窘境。

美國聯準會 (FED) 如市場預期升息 2 碼，但暗示明年將有更多次升息，且要到 2024 年才會開始降息，衝擊美股周三 (14 日) 表現，四大指數全面收黑，台積電 ADR 也下跌 0.6%。

台積電除息前夕，外資終止連兩賣、轉而買超 5150 張，押寶除息行情。且光是上周單周，台積電股東便大增近 1.4 萬人，意味看好台積電股價後市，或想搭除息順風車的投資人不在少數。

台積電 11 月營收飆上 2227.06 億元，受惠智慧型手機與高效運算對 5 奈米需求持續增加，營收月增 5.9%，年增 50.2%，創新高；前 11 月累計營收 2 兆 713.31 億元，年增 44.6%。外資認為，台積電 11 月營收將是短期高峰，可望帶動本季營收財測達陣，全年則有望突破財測。

觀察台積電改採季配息以來，共 13 次除息皆順利完成填息，其中 9 次僅 1 天就快速填息，填息最長時間為 15 個交易日。