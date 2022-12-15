盤中速報 - 中鴻(2014)急拉2.4%報27.7元，成交16,347張

中鴻(2014-TW)近5分K漲速2.4%，15日09:10報27.7元，成交16,347張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

中鴻(2014-TW)近5日股價上漲8.6%，所屬產業為鋼鐵工業，相關鋼鐵類指數上漲1.56%。台灣加權指數上漲0.75%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+13,655 張
  • 外資買賣超：+3,011 張
  • 投信買賣超：+10,090 張
  • 自營商買賣超：+554 張
  • 融資增減：+1,190 張
  • 融券增減：+323 張

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