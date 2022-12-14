盤中速報 - 中鴻(2014)急跌-2.21%報26.55元，成交11,943張

中鴻(2014-TW)近5分K跌速2.21%，14日09:05報26.55元，成交11,943張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
中鴻(2014-TW)近5日股價上漲9.32%，所屬產業為鋼鐵工業，相關鋼鐵類指數上漲1.34%。台灣加權指數下跌1.4%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+5,800 張
- 外資買賣超：+2,661 張
- 投信買賣超：+2,142 張
- 自營商買賣超：+997 張
- 融資增減：+2,205 張
- 融券增減：+58 張
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投組標的成分
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3693
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10%
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