盤中速報 - 中鴻(2014)急跌-2.21%報26.55元，成交11,943張

中鴻(2014-TW)近5分K跌速2.21%，14日09:05報26.55元，成交11,943張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

中鴻(2014-TW)近5日股價上漲9.32%，所屬產業為鋼鐵工業，相關鋼鐵類指數上漲1.34%。台灣加權指數下跌1.4%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+5,800 張
  • 外資買賣超：+2,661 張
  • 投信買賣超：+2,142 張
  • 自營商買賣超：+997 張
  • 融資增減：+2,205 張
  • 融券增減：+58 張

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