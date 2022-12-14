歐盟敲定碳關稅協議 確保本土企業競爭力

歐盟官員周二 (13 日) 敲定重要協議，將對部分進口品課徵碳關稅，以確保歐盟的綠能改革不會讓本地企業落居劣勢。

經過漏夜磋商，歐盟政府和歐盟議會終於討論出「碳邊境調整機制」(CBAM) 的關鍵細節。這代表如果商品未來進口到歐盟，將依據碳足跡的多寡遭課徵關稅，稅收大部分將歸入歐盟預算，包括鋼鐵、水泥、化肥、鋁、電力產業預料會受影響。

這項在周二達成的初步協議，還需要各個成員國和全體議會的背書，決策官員也還需要在本周五、六兩天，就另一項針對歐盟碳市場深入改革的提案達成協議。

歐盟「碳排放交易系統」(EU ETS) 改革和 CBAM 關係密切，因其涉及和時以及如何逐步取消目前的碳配額制度，也將決定受 ETS 管制的出口商的相關規定，讓他們把貨物運到沒有碳定價的國家時，競爭力不會受到威脅。

早在歐盟研擬碳關稅的階段，在外交上就引發中國、印度等國家的不安，另一個潛在挑戰是俄國可能不會遵循。美國則已簽署史上最大規模氣候法案「通膨削減法案」(IRA)、重金補助發展綠能的本土企業。

歐盟議會環境委員會主席 Pascal Canfin 說：「CBAM 當然會影響我們的貿易夥伴，因為設計上就是如此。對歐盟來說，如何在氣候和貿易政策之間發揮領導功用，是極為重要的。」