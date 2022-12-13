美銀：中國經濟重啟將把明年油價推向100美元

美國銀行預測，在美國聯準會溫和轉向和中國經濟重啟的背景下，布蘭特原油價格可能很快突破每桶 90 美元，進而重回 100 美元上方。

美國銀行預測，布蘭特原油價格 (目前為 76.73 美元) 在 2023 年的平均價格，將達到每桶 100 美元，這是由於中國經濟重新開放帶動需求，以及俄羅斯每天供應減少約 100 萬桶。美銀預計，OPEC + 可能會全面實施每日 200 萬桶的減產計畫，以提振油價。

近期由於擔心全球經濟疲軟，將抑制燃料需求，因此油價穩定下挫。不過，上周中國當局大幅修正了防疫要求，放寬核酸檢測要求及旅行限制，此外，感染者如果只有輕微症狀或無症狀，可以在家中隔離，而不需要進方艙醫院集中管理。

美國銀行首席大宗商品策略師 Francisco Blanche 指出，針對 2023 年的石油需求和價格預測，很大程度上依賴於中國和印度強勁的需求增長，因此亞洲重新開放的任何延遲，都可能預期的油價走勢。

他補充說，有鑑於目前中國的免疫力水準偏低，開放之路仍可能動盪。

即使需求成長未能達到預期，Blanche 認為，油價下跌的空間不大，因為沙烏地阿拉伯會因應價格，上下調整其原油產量，美國也可能會介入。

美銀還指出，西方國家對俄國石油採取的限價措施，對油價影響較小，因為俄羅斯沒有被迫削減供應。目前，俄羅斯的原油持續流入全球市場，其中將近 90% 的原油從歐洲流向亞洲。