油價小漲 Keystone管道重啟日期仍不確定

油價周一 (12 日) 小幅上漲，因為重要的美加輸油管道 Keystone 恢復延遲，表明供應可能收緊，不過另一方面，在聯準會開會前的謹慎態度與本周將公布關鍵經濟數據，限制了漲幅。

截至台北時間 10:38，布蘭特原油期貨上漲 0.1% 至每桶 76.18 美元，而美國 WTI 期貨上漲 0.4% 至每桶 71.31 美元，這兩個合約在前一周均大幅下跌。

受到高通膨、經濟成長放緩與利率上升的前景，削弱了原油需求預期，使油價仍維持在一年來最低水準附近。

美加輸油動脈 Keystone 上周發生洩露，導致管道關停。Keystone 經營商加拿大能源公司 TC Energy 周日表示，尚未找到 Keystone 洩漏的原因，何時恢復營運仍不確定。

這是近十年來美國最大的原油洩漏事件之一，Keystone 管道連接加拿大阿爾伯塔省和美國中西部以及墨西哥灣地區，日輸油能力達 62.2 萬桶。

TC Energy 在其網站公布，團隊繼續積極調查事故原因，但尚未確定重啟時間表，只有在確認安全且獲得監管機構批准的情況下，才會恢復服務。

俄羅斯供應的不確定性也有利於原油價格，此前莫斯科威脅要減產，以回應美國和歐洲對俄國石油運輸的價格上限。 但分析師表示，遠高於預期的價格上限對原油市場的影響有限。

現在的焦點完全集中在關鍵的美國消費者通膨 (CPI) 數據，以及聯準會本周晚些時候的年度最後一次會議上。市場普遍預計聯準會將在周三為期兩天的會議結束時升息 50 個基點。