普丁再度祭出減產威脅 數日內將反擊G7俄油價格上限

俄羅斯總統普丁周五 (9 日) 表示，俄羅斯將在在未來幾天宣布減少石油產量，以回擊七大工業國組織 (G7) 對俄國石油實施的價格上限制度。

普丁接受國營電視台 Rossiya 24 TV 訪問時表示，他將在未來幾天頒布總統令，回應 G7 對俄國的制裁。

他表示，俄羅斯和其他石油輸出國與盟國 (OPEC+) 的成員有產量協議，因此減產只是可能的選項。

普丁說：「我現在說的不是已經做出的決定，但若有必要，我們將考慮可能的減產。我已經說過，我們不會把石油賣到這些 (參加價格上限的) 國家。」

經過長達數月的策畫和磋商，迄今針對俄國最強力的國際制裁終於在本月 5 日生效。歐盟禁止幾乎所有俄國海運石油，G7 則同意任何想取得其保險等重要服務的一方，必須以每桶不到 60 美元的價格採購俄油。

白宮發言人柯比 (John Kirby) 表示，雖然普丁的威脅早在意料之中，但仍需密切觀察俄國當局最後採取的行動。

西方國家這波制裁對油市帶來的影響讓各界難以評估，因為從非歐洲保險市場的市場深度、油輪船東對俄油交易的胃口大小，一直到油價上限的成效，都還沒有明確的答案。美國財政部負責經濟政策的助卿 Ben Harris 日前曾說：「不管俄國怎麼做，都沒有好的選擇。供給中斷不只傷害他們的貿易夥伴，也損害他們的收入。」

俄國曾表示，價格上限對俄油產量的影響將是有限的，產量若有任何變動，也不會超過今年春天的幅度。

在俄國入侵烏克蘭兩個月後，俄國 4 月石油產量平均每日產量為 1005 萬桶，低於 2 月的 1108 萬桶，但之後就回升，並在 11 月衝上八個月糕點。

普丁也說，限價措施不會對俄國國庫收入造成負面影響，因為每桶 60 美元的門檻「符合俄國目前出售石油的價格」。

根據 Argus Media 的資料，俄羅斯主力的烏拉爾原油 (Ural) 周四每桶估為 41.59 美元，但俄國銷售亞洲的 ESPO 混合原油，價格高得多，周四報每桶 67.11 美元。俄羅斯以該機構的數據統計出口關稅。