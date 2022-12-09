高盛：現在看通膨見頂為時過早 油價明年還可能攀升

高盛全球首席股票策略師 Peter Oppenheimer 周四 (8 日) 表示，認為通膨已經見頂的樂觀情緒恐怕造成誤導，因為 2023 年能源成本可能飆升，從而使得物價和利率居高不下。

Oppenheimer 表示，來自中國的需求回升以及持續的供需壓力，可能會在 2023 年推動能源和其他大宗商品價格攀升，削弱通膨正在消退的希望。

他說：「短期內，我們在風險資產中看到的圍繞通膨見頂，明年可能降息的樂觀情緒，恐怕為時過早。」

隨著美國整體 CPI 增速下降，油價抹去了 2022 年的全部漲幅，這引發了人們對通膨最糟糕時期已經結束的樂觀情緒。目前債券市場對 12 個月後的通膨預期為 2.1%，並使美元指數由 9 月下旬的峰值下跌約 7%。

儘管標普 500 指數 12 月以來有所下跌，但仍較 10 月中旬的低點，上漲了 11%，而聯邦基金期貨預測，聯準會可能會在 2023 年下半年開始降息。

但 Oppenheimer 認為，過去 10 年能源供應不足將意味著，明年需求的任何回升都將推高油價，並限制通膨和利率從周期高點回落的速度。

他強調，在利率可能接近峰值之前，風險資產不會出現持續復甦。

在這樣的背景下，Oppenheimer 認為，2023 年可以買入能源股，儘管這個類股在 2022 年已經出現了大幅上漲。

此一看法與摩根大通分析師 Marko Kolanovic 完全相反，Kolanovic 建設投資者賣出能源股，因為能源股和能源商品價格之間已經出現巨大差距，他預計能源股將下跌 20% 以上。