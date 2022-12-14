OPEC下調今年Q4與明年Q1石油需求預期 維持今明兩年需求成長預測

根據石油輸出國組織（OPEC）周二（13 日）公布最新的月報，OPEC 下調今年第四季與明年第一季石油需求預期，呼籲成員國「保持警覺與謹慎」，同時維持對今、明兩年石油需求成長預測。

OPEC 表示，儘管全球經濟放緩「相當明顯」，但仍有潛在的上行空間，例如中國鬆綁新冠清零政策。該組織預估，明年石油需求每日增加 255 萬桶或約 2.3%，而今年石油需求估每日增加 255 萬桶，兩項預測與上月持平。

不過 OPEC 在保持對年度需求預測穩定的同時，下調今年第四季與明年第一季的需求預測，該組織表示中國受到新冠防疫措施影響，該國需求在今年已經萎縮。

除中國需求萎縮外，美國聯準會（Fed）持續收緊貨幣政策，再加上俄羅斯石油出口新制裁似乎未對其產量有影響，OPEC 預估在此期間，全球其原油的需求將較先前預估的每日低 38 萬桶。

OPEC 目前預估，明年第一季石油市場將出現良好的平衡狀態，而非一個月前所擔憂的供應出現缺口。

報告還顯示，OPEC 將其今年全球經濟成長預期小幅上調至 2.8%，而明年的則持穩在 2.5%，OPEC 除中國新冠防疫政策放鬆外，還列出其他促進經濟成長的因素，包括大宗品價格走弱。

OPEC 表示，這些推動經濟成長或至少是平衡的因素，可能來自 Fed 成功實現經濟軟著陸，以及大宗商品價格持續回落和俄烏衝突緊張局勢緩解。

俄烏衝突爆發後，國際油價在今年 3 月飆漲近歷史新高，但隨後由於經濟成長放緩和中國封控措施，國際油價已回吐今年大部分漲幅。截稿前，明年 2 月到期的布蘭特原油期貨上漲 3.87%，至每桶 81.01 美元；明年 1 月到期的西德州原油期貨上漲 3.91%，至每桶 76.03 美元。

另外，報告也提到在經濟前景惡化和物價走弱的情況下，在石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）宣布大幅減產支撐油市後，OPEC 在 11 月的日產量下滑 74.4 萬桶至 2,883 萬桶。