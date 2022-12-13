歐盟禁令上路首周，俄國原油出口不減反增，近90%流向亞洲。

歐盟禁令生效一周後，俄羅斯已幾乎不再是歐洲原油供應國，但俄國海運原油出口量不減反增，且近 90% 流向亞洲國家。

歐盟於上周一（5 日）正式禁止進口俄國海運原油，等同關閉俄國最近的原油市場。今年年初，俄國約半數原油都供應給歐洲，但在歐盟禁令生效後，除了少量運往保加利亞的原油，俄國向歐盟輸送的海運原油已經停止。

被歐洲捨棄的俄國石油，已轉向亞洲，油輪船隊在歐洲大陸周圍航行，並通過蘇伊士運河，將貨物運往印度、中國等國。彭博報導，船舶追蹤數據顯示，截至 12 月 9 日的一周內，此航線的每日石油運輸量激增至超過 300 萬桶，占當周從俄國港口出口的原油總量比率，達到 89%。

從波羅的海、黑海和北極港口裝載原油中，泰半以未標明最終目的地的船隻駛往蘇伊士運河。目前外界不清楚這些石油是否已全部售出。

在歐盟禁令上路後首周，俄國海運原油出口量不減反增。截至 12 月 9 日的一周內，俄國每日海運原油出口量增加 46.8 萬桶，擴大至 345 萬桶，而波動較小的四周平均值也有所上升。

與歐盟禁令一併生效的還有俄油價格上限機制。歐盟、七國集團（G7）及澳洲把上限設在每桶 60 美元，若銷售價格超過這個價位，歐盟地區的企業將被禁止為俄國石油提供保險、融資或運輸。

莫斯科仍未對歐盟禁令與俄油價格上限機制採取報復行動。俄國政府放話，拒絕向實施俄油價格上限的國家銷售原油，但這種威脅是空洞的，因為這些國家已禁止進口俄國原油。