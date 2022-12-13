債市押注未來1年將見「經濟衰退等級」的通膨降幅

如果債券市場是正確的，那麼美國通膨率將會暴跌，其速度預計媲美 2008-2009 年全球金融危機期間。

數據顯示，1 年期抗通膨債券 (TIPs) 與同期名義國債殖利率之差為 2.18%，這反映的是交易員對未來一年平均通膨率的預期，要達到這一水準，將需要物價漲勢放緩超過 5 個百分點。而在過去 60 年裡，這樣的情況只出現 3 次。

這 3 次的共同特徵是，每次都發生在經濟衰退期間或剛過之後。意味著經過本輪聯準會激進升息，而且尚未停止之際，市場與美國經濟低迷的預期。

與這一情況共同出現的，是美債 10 年期與 2 年期殖利率倒掛的嚴重程度，已經來到 1980 年代初以來最嚴重程度，上周達到 85 個基點的新高度，這一嚴重的倒掛，同樣是經濟面臨陣痛的預兆。

自美國 1997 年開始發行抗通膨債券以來，整體通膨率在 12 個月裡，下降至少 5 個百分點的情況只出現過一次，那就是在 2008 年雷曼兄弟倒閉之後，當時美國整體通膨率一度下跌 7.9 個百分點。

另外兩次，是在沃爾克時代 (Volcker-era) 因急速升息帶來經濟衰退後的 1981-82 年，以及在 1975-76 年面對急劇經濟衰退時，物價壓力也曾出現過類似降幅。

野村控股駐雪梨利率策略師 Andrew Ticehurst 表示，整體通膨率正在見頂，市場參與者似乎正熱切期盼，並繼續尋找通膨見頂的跡象。平衡通膨率 (Break-even Rate) 下降的同時，可能也表明對衰退可能性的擔憂加劇。

與此同時，5 年期平衡通膨率周一 (12 日) 也降至 2.35% 左右，同樣遠低於當前的通貨膨脹率。勞工部周二將公布 11 月 CPI，經濟學家預計年增率為 7.3%，僅略低於 1 個月前的 7.7%。